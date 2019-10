Homem vai à casa de desafeto para agredi-lo, mas acaba esfaqueado e morto em Trairão

(Foto:Reprodução) – Erik Santana de Souza foi assassinado a facadas no bairro da batata, em Trairão, na noite de domingo, dia 13.

O autor do crime teria sido Givanildo Silva Torres, que teria se desentendido com a vítima minutos antes do assassinato.

Segundo a Polícia, Erik Santana de Souza tinha e Givanildo Silva Torres tinham vários conflitos, sendo que a Erick teria anteriormente ateado fogo em uma caminhonete que seria Givanildo. Na briga mais recente entre eles, Erick teria ido à residência de Givanildo com uma pedra e um pedaço de madeira para agredi-lo.

No entanto, Givanildo teria conseguido desferir golpes de faca em Erick, que fugiu e acabou caindo no meio da rua. Ferido, ele foi levado para o hospital do município, mas precisou ser transferido para Itaituba e morreu no meio da viagem.

Após esfaquear Erick, Givanildo fugiu do local e está sendo procurado pela Polícia de Trairão.

Por:RG 15/O Impacto

