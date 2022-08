Homem vai à delegacia denunciar mulher e acaba preso

Manoel Barbosa Martins Neto era foragido da justiça do Estado do Tocantins | Foto:Reprodução

Ele alegou que a mulher havia lhe esfaqueado durante um desentendimento

Uma situação atípica das que são registradas diariamente nas Delegacias de Polícia chamou atenção.

Um homem foi conduzido por uma guarnição da Polícia Militar a Delegacia de Polícia Civil de Santana do Araguaia, no sul do Pará, para fazer um Boletim de Ocorrência contra uma mulher que havia lhe esfaqueado durante um desentendimento.

Lá, Manoel Barbosa Martins Neto relatou que tinha um relacionamento amoroso com a mulher conhecida por Helena, e que na noite da última segunda-feira (08), os dois estavam bebendo, quando iniciou uma confusão entre eles e no calor da discussão a mulher se armou de uma faca e o golpeou no braço.

Helena teria golpeado o braço de Manoel com uma faca |Foto:Reprodução

Após ouvir o relato de Manoel a autoridade policial resolveu fazer checagem do nome de Manoel, foi constatado que o mesmo possuía um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da cidade de Gurupi, no Estado do Tocantins, pela acusação do crime de roubo.

Manoel foi recolhido para uma das celas da Delegacia de Polícia de Civil de Santana do Araguaia, onde aguarda a transferência para a cadeia pública da cidade de Gurupi.

A mulher que golpeou o foragido tem um histórico de agressividade e violência. Ela já teria sido presa anteriormente acusada de atear fogo em outro homem e tentativa de homicídio. (Com Informações de Dinho Santos).

Jornal Folha do Progresso em 12/08/2022/

