Polícia destrói mais de 300 armas de fogo no sudeste do Pará

Armas de fogo são incineradas na manhã desta sexta-feira (12) | (Foto:Reprodução).

O que sobrou das armas ainda será incinerado junto com outros objetos que foram apreendidos em diligências das polícias no município.

Mais de 300 armas de fogo foram destruídas pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (12) em Tucuruí, sudeste do Pará. O objetivo da destruição das armas é limpar os depósitos da 15ª Superintendência Regional da Polícia Civil do Pará no Lago de Tucuruí, visto que todas já estavam com os dias contados devido à decisão judicial. A ação ocorreu na Orla do bairro Matinha.

Rolo compressor usado para passar por cima do armamento | Foto:Reprodução

Conforme o delegado Thiago Mendes, titular da superintendência, as armas estavam a anos aguardando encaminhamento no cartório da delegacia local e vinculadas a procedimentos criminais, muitas são ligadas a crimes de homicídio. Todas as armas foram periciadas e tinham decisão judicial para serem destruídas.

As armas foram expostas na rua e um rolo compressor foi usado para passar por cima delas as tirando definitivamente de cena.

A destruição das armas, para as polícias Civil e Militar, é um exemplo do trabalho ostensivo que vem sendo feito nas ruas da cidade. “Cada arma destruída é pelo menos um crime a menos que acontece na cidade, ou até mesmo uma vida salva”, exemplificou o delegado.

A destruição das armas, para as polícias Civil e Militar, é um exemplo do trabalho ostensivo que vem sendo desenvolvido |Foto: Reprodução

Muitas das armas que estão nos galpões da polícia são de fabricação artesanal e a ação, segundo o delegado, é importante para dar seguimento no trabalho da polícia. “Isso é essencial, pois assim liberamos espaço, conseguimos organizar melhor nosso trabalho”, explica.

O que sobrou das armas ainda será incinerado junto com outros objetos que foram apreendidos em diligências das polícias no município. (Com informações de Denis Aragão de Tucuruí).

Jornal Folha do Progresso em 12/08/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...