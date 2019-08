Homens armados invadem Fórum e roubam armas e inquérito em Santa Luzia do Pará

Funcionários foram rendidos. Segundo polícia, suspeitos levaram cerca de 20 armas e um inquérito que pertencia ao irmão de um dos integrantes do bando.(Foto:Reprodução Internet)

Bandidos fizeram servidores reféns e levaram armas do Fórum de Santa Luzia do Pará

Um grupo de homens armados invadiu o Fórum do município de Santa Luzia do Pará, nordeste do estado. De acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira (15) pela Polícia, os assaltantes renderam funcionários do local e levaram cerca de 20 armas que estavam apreendidas e um inquérito de justiça. Durante a ação, ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia, o crime ocorreu na tarde da quarta-feira (14), por volta das 15h30. De acordo com os funcionários do Fórum, os assaltantes teriam dito que estavam em busca de um inquérito criminal de um dos integrantes do bando. Após serem rendidos, os funcionários foram obrigados a dizer onde estavam guardadas as armas apreendidas e os documentos do fórum.

A Polícia Civil informou que segue investigando o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso pelo crime.

Em nota, o Sindicato dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado do Pará (Sindju-PA) informou que lamenta o caso e que já havia protocolado um ofício junto ao Tribunal de Justiça do Estado (TJ-PA), solicitando providências e apresentando solução para o caso da custódia das armas. O sindicato também informou que está tomando as providências judiciais necessárias perante o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), objetivando garantir a segurança por parte do TJ do seu quadro de servidores.

Por G1 PA — Belém

15/08/2019 15h34

