Avião faz pouso de emergência no meio do milharal

(Foto:Reprodução)-Um avião de grande porte precisou fazer um pouso de emergência em Moscou, na Rússia, depois de colidir com bando de pássaros. O caso ocorreu nesta quinta-feira (15).

De acordo com autoridades locais, a aeronave, um Airbus A321 da Ural Airlines, deixou a capital russa por volta das 9h20 (horário local, 3h20 no horário de Brasília) com destino à Simferopol, cidade da região da Crimeia.

O voo estava cheio, com 226 passageiros e 7 tripulantes, e 23 pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais da região – nove delas eram crianças. De acordo com o comunicado do Ministério da Saúde russo, o choque com as aves afetou o funcionamento dos motores do avião.

O pouso de emergência não contou com o trem de pouso e foi realizado logo após a decolagem, em um milharal a cerca de 1 km da pista do aeroporto. O governo russo afirmou que irá investigar o que causou o incidente.

Com informações de BBC

