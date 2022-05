Homens são executados após discussão para tirar música de “corno” em bar no Pará

(Foto: Redes Sociais) – Neste domingo (8), Dias das Mães, dois homicídios foram registrados na estrada do Maratá, conjunto Vitório, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém.

As vítimas foram mortas a tiros e identificadas apenas como Maurício e Flávio.

Segundo informações, supostamente um dos homens chegou no estabelecimento e fez uma brincadeira com o dj pedindo para tirar a música que estava tocando porque era de “corno”. Clientes que estavam em uma mesa ao lado não gostaram do comentário e começaram uma discussão.

De acordo com a 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (2ª CIPM), dois homens sacaram as armas e realizaram os disparos contra os Maurício e Flávio, que não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Os criminosos fugiram de carro e ainda não foram localizados. (Com informações Romanews).

Jornal Folha do Progresso em 09/05/2022/08:26:11

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...