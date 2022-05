Mulher é estuprada, esfaqueada, carbonizada e corpo é jogado no mato

(Foto:Reprodução) – O corpo carbonizado de uma mulher foi encontrado em um matagal, na manhã de sábado (7/5), próximo a quadra QR 427, em Samambaia. A vítima estava sem roupas, jogada em uma região afastada.

Policiais Civis da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia) no Distrito Federal estão no local colhendo informações. Apurações preliminares dão conta que o crime teria sido um feminicídio.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima. Os investigadores acreditam que a mulher teria sido estuprada antes de ser assassinada e ter o corpo queimado. Ela estava sem roupas quando foi localizada pela polícia e apresentava várias facadas.

Toda a parte inferior do corpo da mulher estava completamente carbonizada, indicando que o fogo teria começado pelas pernas. Peritos do instituto de Criminalística (IC) foram acionados para fazer a perícia no local do crime. (As informações são do Metrópoles).

