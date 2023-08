Horário noturno para carretas transportar grãos na 163 de Sinop a divisa com MS será ampliado

Empresas de transportes e carreteiros autônomos que levam soja, milho e algodão podem requerer a Autorização Especial de Tráfego de trânsito noturno para circular pela rodovia, das 3h às 22h, no trecho de Sinop até Itiquira (850 km ) na divisa com Mato Grosso do Sul.

O pedido para rodar nesse horário deve ser feita ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte), no site, e faz parte do plano safra em Movimento, da concessionária “para minimizar o impacto das obras realizadas na pista durante o escoamento do milho” e conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

A concessionária informa que, com caráter experimental, a flexibilização de tráfego terá duração de 6 meses. Ao final do período, a empresa apresentará ao DNIT análise de resultados para avaliar se haverá continuidade do trânsito noturno. O horário ampliado de circulação para carretas e caminhões foi estipulado com base em dados da concessionária referentes ao fluxo e ocorrências registradas na rodovia.

As tratativas para ampliar o tempo partiram do governo de Mato Grosso, que solicitou ao ministério da Infraestrutura orientações sobre como atuar positivamente no fluxo de veículos durante esse período de obras intensas no trecho sob concessão. Após esse contato, o DNIT – que é responsável pela liberação das autorizações – passou a tratar o assunto com a Concessionária, chegando ao modelo que será aplicado no segmento rodoviário.

A ampliação do horário é devido a previsão de uma safra de milho de 29 milhões de toneladas este ano em Mato Grosso com previsão de escoamento da produção no período mínimo de 40 dias, quando o movimento no fluxo de veículos será mais intenso. A medida atende à demanda do agronegócio e do setor de logística do Estado.

Fonte:Só Notícias (foto: Só Notícias/arquivo) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/08/2023/10:42:20

