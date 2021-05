Hospitais da Pró-Saúde abrem processo seletivo em Ananindeua, Altamira, Barcarena, Belém e Parauapebas

A Pró-Saúde, uma das maiores entidades filantrópicas de gestão hospitalar do país, está com vagas de emprego para atuação em hospitais paraenses.

Os interessados devem cadastrar o currículo no site da entidade, no endereço: https://www.prosaude.org.br

As oportunidades envolvem hospitais públicos e privados e Pessoa com Deficiência (PCDs) podem se inscrever.

Unidades de atuação

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB) está com processo seletivo aberto para as vagas de assistente social e técnico em radiologia. Os candidatos podem se inscrever até 24 de maio.

No Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, os candidatos têm até a próxima segunda-feira, 24, para realizar a inscrição para auxiliar de lavanderia e auxiliar de higienização e limpeza.

Em Belém, no Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), o processo para contratação de auxiliar de almoxarifado e auxiliar de higiene e limpeza segue até o dia 28 de maio.

No Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, as vagas são para farmacêutico. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de maio.

Por fim, o Hospital Yutaka Takeda (HYT), localizado na Floresta Nacional de Carajás, em Parauapebas, tem vagas para farmacêutico, técnico de Enfermagem e auxiliar de higienização. Os interessados devem se inscrever até o dia 21 de maio.

Como participar

Para participar do processo seletivo, no site da Pró-Saúde clique em “Trabalhe Conosco”. Os interessados devem acessar a opção “conheça nossas vagas”, escolher a área de atuação, clicar na vaga desejada e realizar a inscrição.

Para concluir o processo, os candidatos devem realizar o cadastro no Portal VAGAS ( www.vagas.com.br ), plataforma externa reconhecida no mercado e que proporciona transparência ao processo. As oportunidades contemplam vários níveis de escolaridade e são para as áreas assistenciais, administrativas e de apoio.

De acordo com Neide Elmescany, supervisora de Gestão de Pessoas da Pró-Saúde, com atuação no HMIB, as inscrições acontecem em duas plataformas para garantir a transparência e integridade de cada processo seletivo.

“Os currículos passarão por triagem e os selecionados serão contatados para a realizar as próximas etapas do processo, como provas e entrevistas. Todas as etapas são eliminatórias”, ressalta.