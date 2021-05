Acusado de matar mulher em Itaituba é preso

André da Silva Ribeiro teria sido contratado para cometer o crime. Suspeita é que a vítima tenha sido asfixiada. – (Foto:Júnior Ribeiro/ Giro Portal)

Um homem suspeito de participar da morte de Daniele Pinheiro, de 29 anos, foi preso no final da tarde desta quarta-feira (19), no município de Itaituba, no sudoeste paraense. André da Silva Ribeiro, de idade desconhecida, foi capturado durante uma operação integrada das Polícias Civil e Militar do município. O acusado foi detido por volta das 18h30 na 6ª Travessa, no bairro Jardim Aeroporto, no quilômetro 5.

Conforme a apuração do caso, ele teria sido contratado por uma terceira pessoa para matar a vítima. Daniele foi abordada pelo algoz no momento em que voltava para casa, após sair do trabalho. A principal hipótese é de que o suspeito tenha segurado a vítima pelo pescoço, matando-a asfixiada. As informações são do Giro Portal.

Os policiais encontraram a bolsa da vítima com André. Ele já teria vendido a bicicleta de Daniela para outra pessoa. O acusado nega as acusações;

Sobre o caso

Daniele Pinheiro, de 29 anos, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (18) na cidade de Itaituba, no sudoeste paraense. O corpo foi localizado em um terreno baldio, na 35ª rua do bairro Santo Antônio, próximo a uma chácara. A vítima morava próximo de onde foi achada sem vida, na 36ª rua. Ela estava desaparecida desde a noite de domingo (16).

A vítima havia sido vista pela última vez na orla da cidade, por volta de 20h30 após sair do trabalho e informar para a filha que compraria lanche antes de voltar para casa. Após não retornar, familiares iniciaram as buscas na madrugada de segunda-feira (17), quando a filha de Daniele avisou que a mãe não havia chegado em casa. Foram pessoas próximas à vítima que encontraram o cadáver de Daniele.

A vítima deixou uma esposa e uma filha de nove anos.

Por:Ana Matos

