Hospitais do Pará abrem vagas para enfermeiros, técnicos de enfermagem e administrativos

Unidades de saúde do Governo do Pará realizam seleção para as áreas assistencial e administrativa, com vagas para os cargos de enfermeiro do Serviço de Controle e Infecção Hospitalar (SCIH), no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, técnico de enfermagem e auxiliar administrativo, preferencialmente para Pessoa com Deficiência (PcD), no Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), situado em Breves, sudoeste marajoara, além de Intérprete de Libras, no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém.

Os interessados têm até o dia 10 deste mês para se candidatar às vagas, voltadas também para Pessoas com Deficiência (PcD), por meio da plataforma Burh.

Os currículos passarão por triagem com base em critérios do setor de Recursos Humanos de cada instituição. Os candidatos que tiverem seus currículos aprovados serão comunicados sobre o dia, hora e local de realização de provas e entrevistas.

Confira as vagas e os critérios:

Enfermeiro de SCIH: graduação em Enfermagem, com registro no Coren Pará ativo; especialização em Serviço de Controle e Infecção Hospitalar. É desejável experiência acima de dois anos. Para se candidatar, clique aqui.

Técnico de enfermagem: curso técnico em Enfermagem, domínio de informática, registro no Conselho Regional de Enfermagem Coren Pará ativo e experiência na função. É importante, também, ter desenvoltura com a escrita e leitura, boa comunicação, trabalho em equipe, proatividade, planejamento e organização. Para se candidatar, clique aqui.

Auxiliar administrativo: os candidatos devem possuir ensino médio completo, domínio em informática e vivência em rotinas e processos na área administrativa, direito, contabilidade, financeiro e áreas afins, sendo um diferencial. É importante, também, ter desenvoltura com a escrita e leitura, boa comunicação e redação, trabalho em equipe, proatividade, planejamento e organização. Para se candidatar, clique aqui.

Intérprete de Libras: formação como Tradutor/Intérprete de Libras; possuir cursos complementares: informática intermediária e cursos relacionadas com à Educação; desejável experiência mínima de 1 ano. A carga horária de trabalho é de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, em turno vespertino. Para se candidatar, clique aqui.

As duas unidades pertencem à rede de saúde pública do Pará e são administradas pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

