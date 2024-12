Hospitais estaduais abrem seleção para vagas de emprego no Pará; veja como participar

Hospital Jean Bittar Belém — Foto: Agência Pará

Inscrições vão até 16 de dezembro. Vagas são para a Grande Belém.

Unidades de saúde do Governo do Pará estão com seleção aberta para as áreas assistencial e administrativa. As vagas são direcionadas, também, para Pessoas com Deficiência (PcD). As inscrições vão até 16 de dezembro.

Segundo a organização do processo seletivo, os currículos vão passar por triagem com base em critérios do setor de Recursos Humanos (RH) de cada instituição.

Os candidatos que tiverem os currículos aprovados serão comunicados sobre o dia, hora e local de realização de provas e entrevistas, de acordo com a diretrizes da seleção.

Confira as vagas e os critérios:

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) – Ananindeua