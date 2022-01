Hospitais públicos do Pará estão com vagas abertas em seis cidades; veja detalhes

(Foto:Reprodução) – No Pará, seis hospitais públicos estão com vagas abertas nas cidades de Belém, Ananindeua, Altamira, Santarém, Paragominas e Marabá.

As oportunidades são para áreas assistenciais, administrativas e de apoio. Pessoas com Deficiência (PCD) podem se candidatar.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem cadastrar o currículo no site utilizado pela organizadora do certame. Em Paragominas, o processo é por envio de currículo via e-mail. Veja os detalhes abaixo:

Belém

No Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, as oportunidades são para líder de serviço de higienização e limpeza.

As com inscrições vão até 11 de fevereiro. Para técnico de enfermagem, vai até o dia 23 de fevereiro.

Ananindeua

Em Ananindeua, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) tem oportunidade para cargos de psicólogo clínico e enfermeiro.

As inscrições abertas vão, respectivamente, até 30 e 31 de janeiro. Também há vaga para cozinheiro, com prazo de candidatura até o dia 6 de fevereiro.

Altamira

No Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira, há vagas para jovem aprendiz. As inscrições estão abertas até o dia 30 de janeiro.

Santarém

Já no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, região oeste do Pará, há vagas para cargos de copeiro hospitalar e auxiliar administrativo, destinadas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCD). As vagas seguem abertas até que sejam preenchidas.

Marabá

No Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá, as vagas são para técnico de enfermagem, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de informática, analista de laboratório, farmacêutico, auxiliar de higiene e limpeza, recepcionista e auxiliar de farmácia.

As inscrições estão abertas até o dia 4 de fevereiro.

Paragominas

O Hospital Regional Público do Leste (HRPL), em Paragominas, abriu inscrição para preencher 35 vagas para formação de cadastro de reserva.

Os cargos são para áreas administrativas e assistencial, para candidatos com nível médio e superior. A seleção também tem vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD).

Os interessados podem se inscrever até o dia 23 de fevereiro.

Para participar da seleção é preciso enviar currículo atualizado, exclusivamente via e-mail, para o seguinte endereço: rpl@institutodiretrizes.com.br. É necessário informar na mensagem a vaga pretendida.

Os candidatos selecionados na avaliação curricular receberão ligação telefônica da instituição convocando para as etapas seguintes do processo seletivo. Os aprovados em todas as etapas terão acesso à lista final, que será divulgada no site do Instituto Diretrizes.

O certame será dividido nas seguintes etapas: análise curricular, aplicação da prova referente a cada área específica, comprovação de documento exigidos e entrevista pela equipe avaliadora.

Os cargos disponíveis no processo seletivo são:

Agente de Portaria

Analista de Departamento de Pessoal

Analista de Recursos Humanos

Analista de Tecnologia da Informação

Aprendiz

Assistente Administrativo

Assistente de Diretoria

Assistente Social

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Farmácia

Auxiliar de Serviços Gerais

Copeiro

Costureira

Cozinheiro

Eletricista

Enfermeiro

Enfermeiro para o Núcleo de Educação Permanente (NEP)

Enfermeiro para o Núcleo Interno de Regulação (NIR)

Farmacêutico

Maqueiro

Motorista

Nutricionista

Nutricionista Responsável Técnico (RT)

Oficial de Manutenção

Psicólogo Clínico

Supervisão de Faturamento

Supervisão de Manutenção

Supervisão de Atendimento

Técnico de Enfermagem

Técnico de Laboratório

Técnico de Segurança do Trabalho

Técnico de Informática

Telefonista

