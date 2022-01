Homem é preso no Pará após agredir a mãe com mordida no seio

Um homem foi preso na última terça-feira, 25, após ter agredido a própria mãe com uma mordida no seio. O fato foi no município de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará.

O acusado identificado como Iranildo Cardoso Farias foi levado para a 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, em Marabá, onde foi autuado pelo crime. As informações são do Roma News

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar estava fazendo rondas pela cidade quando foi acionada para atender um caso de violência doméstica por volta das 22h55. Ao se dirigir até o local, foram encontrados o agressor e a vítima, que declarou que o filho havia acertado a cabeça dela com uma faca e mordido um de seus seios.

Os polícias constataram que a mulher estava com sangramento na cabeça, uma marca de mordida em um dos seios e tinha um hematoma na perna. A polícia então deu voz de prisão para Iranildo que foi conduzido à Seccional de Marabá, para os procedimentos cabíveis.

