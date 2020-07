Hospital de Castelo dos Sonhos é inaugurado

O governador do Estado, Helder Barbalho, inaugurou o Hospital Publico de Castelo de Sonhos distrito de Altamira, sudoeste paraense, na tarde desta sexta-feira, 17. (Foto:Via WhatsApp ao Jornal Folha do Progresso)

Unidade, que estava em obras desde 2014, foi entregue com 21 leitos clínicos para internação em pediatria, ortopedia, obstetrícia, clínica cirúrgica e clínica médica

Moradores de Castelo de Sonhos , procuravam atendimento no Mato Grosso e no municipio de Novo Progresso, agora serão atendidos na unidade.

O Governador Helder Barbalho entregou o Hospital Publico para os moradores do distrito de Castelo dos Sonhos, na tarde desta sexta-feira (17), o evento de inaguração contou com presença da população e autoridades local e estadual.

“Nós estamos entregando o hospital para atender a população. Um compromisso que firmei com a população para cuidar da nossa gente. Agradeço a todos os profissionais de saúde que vão garantir atendimento e salvar vidas aqui”, destacou o governador do Estado.

O hospital, que possui 21 leitos clínicos para internação em pediatria, ortopedia, obstetrícia, clínica cirúrgica, clínica médica e outros quatro leitos em sala de estabilização, vai atender ao mês, em média, 20 mil habitantes, incluindo o distrito de Cachoeira da Serra e as aldeias indígenas do entorno.

Josivan Batista, sub-prefeito do Distrito, avaliou a entrega da unidade como um momento importante para a população. “A região da BR-163 sofria muito por não ter um hospital deste tipo. Agora é um sonho sendo realizado”.

Com perfil de baixa complexidade e restrito a internações de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) referenciados pela atenção básica dos municípios, o hospital vai facilitar o acesso à saúde para a população que vive em localidades à margem das rodovias BR-230 (Transamazônica) e BR-163 (Santarém-Cuiabá).

As obras, que foram iniciadas em agosto de 2014, foram concluídas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) em abril deste ano, totalizando 3.400 metros quadrados de área construída.

Atendimento

Neste primeiro momento, o hospital realizará atendimentos em regime de 24 horas, todos os dias da semana, somente de casos de Covid-19 e de Síndromes Respiratórias Agudas Graves que necessitem de internação.

O suporte ao atendimento médico conta com laboratório de análises, Raio-X, ultrassonografia (USG) e eletrocardiograma (ECG), além de apoio assistencial em enfermagem, nutrição, farmácia, fisioterapia, serviço social e psicologia. De acordo com a diretora da unidade, Louhanna da Silva, “70% dos profissionais contratados têm residência na região. Conhecem a rotina da cidade e a própria população local. O que ajuda também na humanização do atendimento”.

Conquista

Nelci Rodrigues (Preta) , Presidente da Associação Vale do Garça, lembra da conquista, onde teve esforço de lideranças da comunidade, que incansavelmente não mediram esforços em viagens para capital (Belém), em busca de apoio das autoridades para locar recursos e construir o sonhado Hospital. “A conquista é muito grande, um sonho realizado,tudo começou em 2010 na festa do Boi no rolete, agora só temos que agradecer o empenho de todos”,disse Preta ao Jornal Folha do Progresso.

O hospital é do governo estadual e está sob gestão da Organização Social de Saúde (OSS) Instituto Nacional de Assistência Integral (INAI).

