Mato Grosso registra mais de 30 acidentes e incidentes envolvendo aeronaves

O Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer), do ministério da Aeronáutica, registrou 17 acidentes e 17 incidentes envolvendo aeronaves em Mato Grosso, de janeiro a julho. Entre os tipos de ocorrência estão perda de controle de voo, operação a baixa altitude, falha do motor em voo, excursão de pista, pouso brusco, falta de combustível, estouro de pneus e outros.

As aeronaves por tipo de operação são 18 particulares, cinco regulares, três taxi aéreo, três agrícolas, duas especializada, um experimental e um policial.

Conforme o relatório, o último acidente foi em Sinop, no dia último dia 19, quando uma aeronave decolou de um aeródromo com destino ao aeroporto Presidente João Batista Figueiredo, a fim de realizar voo de revalidação de habilitação, com um piloto Instrutor e um piloto aluno a bordo. Durante uma das aproximações, um avião tocou a pista de tal forma que ocorreu a quebra do trem de pouso dianteiro.

Fonte:Só Notícias/Kelvin Ramirez (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/08/2023/08:54:58

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...