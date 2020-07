Entregue à população – Hospital de Campanha de Altamira recebe o primeiro paciente

Entregue pela manhã, a unidade de saúde já está atendendo um agricultor com sintomas da Covid-19

O paciente já está recebendo o atendimento adequado contra os sintomas da Covid-19Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará

O Hospital de Campanha de Altamira, no oeste paraense, entregue na manhã desta sexta-feira (17) pelo governador do Estado, Helder Barbalho, recebeu o primeiro paciente no final da tarde de hoje. É um agricultor de 65 anos, transferido do Hospital Geral de Altamira para um leito clínico.

A unidade, que foi montada no Centro de Convenções e Cursos de Altamira, em parceria com a Prefeitura local, é voltada para atendimento exclusivo de pacientes com sintomas da Covid-19. Com perfil de média e alta complexidade, a unidade conta com 60 leitos, sendo 50 clínicos e 10 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O Hospital de Campanha não funciona de portas abertas; só recebe pacientes transferidos via central de regulação de leitos da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). “Recebemos no final da tarde de hoje o primeiro paciente aqui da região do Xingu. Com certeza absoluta, a estrutura que foi montada no Hospital de Campanha de Altamira vai ajudar a salvar muitas vidas na região. O Governo do Pará, deste o início desta pandemia, vem aumentando a estrutura hospitalar no combate à Covid-19”, disse o secretário Regional de Governo do Oeste do Pará, Henderson Pinto, que acompanhou a chegada do paciente à unidade de saúde.

17/07/2020 20h15

