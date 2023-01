Moradores de Novo Progresso estão entre os manifestantes encaminhados para a sede da Polícia Federal em Brasília

Manifestantes em Brasília são mantidos presos no ginásio da Academia de Polícia Federal (Foto:Nayá Tawane / Arquivo Pessoal)

Os manifestantes foram encaminhados para unidade da polícia Federal em Brasília-DF, onde serão ouvidos pela PF-

Moradores de Novo Progresso foram presas na Capital Federal nesse domingo, dia 8 de janeiro, durante a invasão nas sedes dos três poderes. Conforme o setor de jornalismo do Jornal Folha do Progresso apurou, cerca de 30 moradores de Novo Progresso estão em Brasília. A maioria estava acampado em frente ao QG do Exército.

Segundo a PF, não existe um número oficial de pessoas que foram detidas, mas a estimativa é de 1.200

Após a invasão dos três poderes, os manifestantes foram proibidos de embarcar nos seus ônibus,a Polícia Federal realizou a condução deles até a sua sede, onde serão ouvidos e existe a possibilidade que seja lavrado o ato de prisão em flagrante. A quantidade de moradores de Novo Progresso que foram detidos, até o momento não foi confirmada.

Pelo menos 50 ônibus lotados deixaram o QG na manhã desta segunda-feira, 9 de janeiro.

Prisão

O Jornal Folha do Progresso apurou e confirmou alguns nomes de moradores de Novo Progresso entre os detidos em Brasília, entre eles produtores rurais e empresários. A informação que oito pessoas de Novo Progressoforam detidas e levadas para prestar depoimento, os nomes ainda não foram divulgados.

Míssio e esposa Pamela Míssio participaram do manifesto em acampamento, não temos informação deles entre os presos em Brasília (nome não está na primeira lista).



Transferência para presídio

Conforme apurou o Jornal Folha do Progresso, os detidos pela Polícia Federal suspeitos de participarem da invasão a sede dos Três Poderes, que ocorreu no último domingo (8), serão conduzidos para presídios nesta terça-feira (10).

O Exército, em conjunto com Polícia Militar do DF, realizou uma ação de desmonte dos acampamentos em Brasília, onde conduziram parte dos manifestantes para a academia da PF.

O Jornal Folha do Progresso apurou que esses detidos, deverão deixar a Academia da Polícia Federal a nesta terça-feira ,10 de janeiro de 2023, partir das 9 horas, onde ficarão sobre custódia em presídios de Brasília.

Os homens devem ser encaminhados para o Complexo Penitenciário da Papuda, as mulheres para Penitenciária Feminina do Distrito Federal, e as crianças para abrigos.

O Governador do DF foi afastado por 90 dias.

“Desativamos o acampamento que funcionou como QG dos atos antidemocráticos inaceitáveis de ontem. Todas as barracas serão retiradas. A área foi retomada e não será permitida a volta de “manifestantes”. Todos os elementos foram encaminhados para a PF. A lei será cumprida”, afirmou o interventor na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, pelo Twitter.

Governadores em Brasília

Na tarde de hoje, 9 de janeiro, o presidente Lula (PT), convocou governadores para participarem de uma reunião emergencial em Brasília. O governador de Pará Helder Barbalho, enviou topas de elite da polícia estadual para Brasília e participou da reunião.

