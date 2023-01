Motorista de aplicativo é morto a tiros dentro do carro em Santarém

Esse é o quarto homicídio registrado nos primeiros nove dias do ano, em Santarém. Ainda não há detalhes sobre como o crime foi executado. Até o momento ninguém foi preso (Foto:Reprodução/Redes sociais)

O crime ocorreu por volta das 21h30, na quadra 14, do bairro Bela Vista do Juá, na zona oeste do município. Até o momento ninguém foi preso

Um homem, identificado como Francisco Pereira dos Santos Neto, 29 anos, foi morto a tiros, na noite desta segunda-feira (9), na quadra 14, do bairro Bela Vista do Juá, na zona oeste de Santarém, no oeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 21h30.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas quando chegou no local a vítima já estava morta, dentro de um carro vermelho.

Moradores da área informaram que Francisco, conhecido como “Netinho” na localidade, também residia em um bairro na zona oeste, e trabalhava como motorista de aplicativo. Esse é o quarto homicídio registrado nos primeiros nove dias do ano, em Santarém. Ainda não há detalhes sobre como o crime foi executado. Até o momento ninguém foi preso.

A área do crime foi isolada pela Polícia Militar do Pará (PMPA) para o trabalho da perícia. A Polícia Civil do Pará (PCPA) também compareceu ao local e registrou o boletim de ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA), e posteriormente será liberado aos familiares. A investigação para apurar todas as circunstâncias do acidente segue em andamento na Polícia Civil

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar. (Com informações da página SOS Santarém).

Jornal Folha do Progresso em 10/01/2023/09:03:57

