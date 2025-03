Hospital Regional de Marabá promove ação de conscientização sobre câncer do colo do útero

(Fotot: Reprodução) – Campanha alerta para importância do diagnóstico precoce e da prevenção no combate à doença que pode afetar 17 mil mulheres no Brasil em 2025

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, promoveu nesta quinta-feira (27), ação educativa alusiva ao “Março Lilás”, campanha de prevenção e combate ao câncer do colo do útero. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), estima-se que 17 mil mulheres no Brasil sejam diagnosticadas com a doença em 2025, número alarmante que reforça a necessidade de conscientização e cuidados preventivos.

Moradora de Marabá, Carla Silva, 45 anos, foi encaminhada para consulta ortopédica na instituição, e participou das atividades educativas. “Eu não sabia muito sobre o câncer do colo do útero antes dessa ação, mas as informações que recebi hoje me fizeram entender a importância de fazer os exames regularmente”, explicou.

A ação integra o projeto “Saúde em Foco”, desenvolvido pelo serviço de humanização. O programa acolhe e informa os pacientes enquanto eles aguardam consultas e exames. A iniciativa tem palestras e ações educativas que promovem um ambiente mais humanizado e disseminam conhecimentos sobre prevenção, manejo de doenças e cuidados com a saúde.

Debora Sousa, 39 anos, moradora do município paraense de Eldorado dos Carajás, também participou das orientações e destacou como a iniciativa ampliou sua visão sobre a doença. “Muitas mulheres ainda sentem receio ou insegurança em relação aos exames preventivos, mas enfrentar esses obstáculos é fundamental. Hoje compreendi melhor como o conhecimento e autocuidado são ferramentas poderosas na prevenção”, explicou.

Sensibilização

O serviço de Oncologia da unidade, sob gestão do Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA) e Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), realizou palestras educativas com foco no câncer do colo do útero. Foram abordados temas como diagnóstico precoce, sinais de alerta da doença e formas de tratamento disponíveis.

Mirelly Rosa, enfermeira oncológica que atua na unidade do Governo do Pará, destacou que o exame preventivo, como o citopatológico, é um método simples, acessível e eficaz que pode identificar alterações nas células antes mesmo que elas se tornem cancerosas.

“Os exames preventivos estão disponíveis nos postos de saúde de forma gratuita e segura. Não é necessário esperar por sintomas para buscar esse cuidado. Quanto mais cedo detectarmos possíveis alterações, mais são as chances de tratamento bem-sucedido. É fundamental que todas mulheres estejam em dia com seus check-ups “, concluiu Mirelly.

A profissional ressaltou que os principais sintomas da doença são o sangramento vaginal fora do período menstrual, dor pélvica persistente, desconforto durante as relações sexuais e corrimento com odor forte. “Ao perceber qualquer um desses sinais, busque atendimento médico imediatamente. A doença pode ser silenciosa em estágio inicial, mas quando diagnosticada precocemente, são grandes as chances de cura”, alertou.

Sobre os tratamentos disponíveis, a enfermeira explica que eles variam conforme o estágio da doença. “Nos casos iniciais, pode ser indicado o procedimento de retirada da lesão ou cirurgia. Já em estágios mais avançados, há alternativas como radioterapia e quimioterapia. O mais importante é que o tratamento seja iniciado o quanto antes, pois isso aumenta significativamente as chances de sucesso”, finalizou Mirelly.

Referência

O serviço de oncologia do Regional do Sudeste oferece atendimento especializado para pacientes com câncer, incluindo casos de colo de útero. A unidade disponibiliza consultas com ginecologistas oncológicos e mastologistas, além de realizar cirurgias oncológicas e sessões de quimioterapia. Desde a entrega em abril de 2024, a unidade já realizou mais de 3,4 mil procedimentos, abrangendo consultas, tratamentos e internações, contando com 20 leitos dedicados ao cuidado integral dos pacientes.

Perfil – Os serviços no Hospital Regional do Sudeste do Pará são 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade é referência na região, com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica e 38 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – Adulto, Pediátrica e Neonatal.

Fonte: Ingrid Sales – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2025/14:31:59

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...