Quais as chances de o Brasil se classificar para a Copa do Mundo de 2026?

PELA CULATRA – Raphina no desastroso jogo entre Argentina e Brasil, com goleada dos ‘hermanos’: atuação apagada – (Matias Baglietto/NurPhoto/Getty Images)

Seleção precisa apenas de 50% de aproveitamento nas próximas quatro rodadas das eliminatórias

Após a derrota para a Argentina na 14ª rodada das eliminatórias, a situação do Brasil para se classificar para a Copa do Mundo de 2026 ainda é considerada confortável. De acordo com a classificação atual, o Brasil ocupa a quarta posição, com 21 pontos em 14 jogos disputados. A Conmebol tem 6 vagas diretas para a Copa do Mundo de 2026, e o sétimo colocado disputará uma repescagem intercontinental.

Análises estatísticas indicam que o Brasil tem cerca de 99% de chances de se classificar para a Copa na América do Norte, com sede nos Estados Unidos, Canadá e México. Apesar da derrota para a Argentina, a seleção brasileira ainda precisa de pelo menos duas vitórias e um empate nos próximos quatro jogos para garantir a classificação sem maiores dificuldades.

Classificação antecipada?

Com quatro jogos a disputar, o Brasil não consegue garantir a classificação na 15ª rodada, que vai acontecer em junho, quando vai jogar contra o Equador, em Quito. Isso ocorre pois Venezuela, que está com 15 pontos na sétima colocação, e Bolívia, que está com 14 na oitava colocação, se enfrentam.

Para assegurar a classificação, a seleção brasileira precisaria garantir pelo menos nove pontos do sétimo colocado. Apesar disso, o Brasil precisa apenas de 50% de aproveitamento nas próximas quatro rodadas para carimbar o passaporte.

Próximos jogos da seleção brasileira:

Equador x Brasil – 05/06

Brasil x Paraguai – 10/06

Brasil x Chile – 04/09

Bolívia x Brasil – 09/09

Fonte: Alessandro Giannini e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2025/14:40:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...