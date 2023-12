Caravana de Natal da Coca-Cola chega ao Pará nesta quinta-feira e percorre quatro cidades; confira detalhes

Os caminhões passarão pela capital Belém e pelos municípios de Ananindeua, Benevides e Santa Izabel (Fotos:Divulgação Ascom Coca Cola)

Para dar início a celebração da magia natalina, os caminhões iluminados da Caravana de Natal da Coca-Cola já começaram a percorrer o país. Na próxima quinta-feira, o Estado do Pará começa a receber esse momento mágico que leva luz, encanto e emoção por onde passa. Este ano, os caminhões iluminados passam por Belém (07, 09 e 10/12); Ananindeua (08/12); Benevides (11/12) e Santa Izabel (11/12).

A iniciativa faz parte da campanha de Natal da Coca-Cola que, em 2023, traz como tema “Desperte o Papai Noel que há em você”. Os caminhões desfilarão a partir das 18h até as 22h, passando por pontos estratégicos das quatro cidades. A Solar Coca-Cola, fabricante do Sistema Coca-Cola no Brasil com atuação em 70% do território nacional (regiões Norte e Nordeste, Mato Grosso e parte de Tocantins e Goiás), é quem executa o espetáculo natalino dentro da sua área de atuação.

“As caravanas de Natal da Coca-Cola são uma tradição natalina que o público ama, e que encanta milhares de brasileiros e brasileiras. Neste ano, os caminhões iluminados passarão por 40 cidades e 13 Estados, percorrendo mais de 10 mil km. Ficamos contagiados com a magia desse momento, e poder proporcionar essa alegria no coração das pessoas das mais diversas idades, nos deixa orgulhosos e realizados. Precisamos despertar o espírito natalino dentro de cada um de nós, e essa ação com certeza é um momento de confraternização e emoção”, afirma Natasha Castro, coordenadora de marketing e responsável pelas Caravanas Iluminadas da Solar Coca-Cola.

Neste ano, cinco caravanas simultâneas percorrem o território da Solar, que além do Nordeste, também abrange Norte e Mato Grosso. Ao todo, serão mais de 10 mil km rodados, dois mil a mais que a trajetória do ano passado, que chegou a 8 mil km. Durante os desfiles pelo menos cinco caminhões farão a alegria do público, com paradas em shoppings, pontos de venda e pontos turísticos durante 44 dias, finalizando no dia 21 de dezembro, no Piauí.

Acompanhe o trajeto das Caravanas

Belém (07/12): a partir das 18h, a Caravana de Natal da Coca-Cola passa por pontos como o Shopping Bosque Grão Pará, o Econômico Umarizal, o Boulevard Shopping, o Hospital Octavio Lobo e o Mais Barato José Malcher (Plaza). (a rota está sujeita a alterações sem aviso prévio).

Ananindeua (08/12): a partir das 18h, a Caravana de Natal da Coca-Cola passa por pontos como o Shopping Metrópole, o Preço Baixo C.Nova, o ASSAÍ Mário Covas/Centenário e por Icoaraci. (a rota está sujeita a alterações sem aviso prévio).

Belém (09/12): a partir das 18h, a Caravana de Natal da Coca-Cola passa por pontos como o Preço Baixo Augusto Mont., a Usina da Paz Bengui, o Mix Mateus Bengui e o Parque Shopping. (a rota está sujeita a alterações sem aviso prévio).

Belém (10/12): a partir das 18h, a Caravana de Natal da Coca-Cola passa por pontos como o Ver-o-rio, o Porto Futuro, a Estação das docas, o Ver-o-peso, o Portal da Amazônia, o ASSAÍ Batista Campos e a praça Batista Campos. (a rota está sujeita a alterações sem aviso prévio).

Benevides e Santa Izabel (11/12): a partir das 18h, a Caravana de Natal da Coca-Cola passa por pontos como o Atacadão da BR316, e posteriormente passam pelos municípios de Benevides e Santa Izabel. (a rota está sujeita a alterações sem aviso prévio).

Para mais informações sobre datas e rotas visite o site: https://www.coca-cola.com.br/natal.

Sobre a Solar Coca-Cola – Entre os 15 maiores fabricantes do mundo e com atuação em 70% do território brasileiro, a Solar Coca-Cola faz parte do Sistema Coca-Cola no Brasil e conta atualmente com 13 fábricas e atua, operando na totalidade das regiões Norte, Nordeste, Estado do Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins. Destaque no cenário nacional como uma das maiores empresas de bens de consumo do país, a companhia conta com mais de 17 mil colaboradores(as) e é responsável pela produção e distribuição de mais de 350 produtos do portfólio da Coca-Cola e de parceiros para cerca de 400 mil pontos de venda. Com faturamento anual de cerca de R$ 9,0 bilhões, a companhia alcança 25 milhões de lares em todo país.

Fonte: Assessoria de Imprensa Solar Coca-Cola – Capuchino Press/e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/12/2023/109:45:44

