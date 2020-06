Hospital Universitário cria robô virtual que tira as dúvidas sobre o coronavírus

Software simula conversa humana

Um robô virtual promete tirar as dúvidas da população sobre o novo coronavírus, por meio de conversas on-line, além de fornecer informações sobre prevenção e sintomas com base nas informações do Ministério da Saúde. A ferramenta chamada de Dr. Labimec, desenvolvida como projeto do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), simula uma conversa humana capaz de aproximar os cidadãos, aumentando o conhecimento da população sobre o vírus.

O robô está disponível em uma página do site do hospital universitário UFPB e tem objetivo de medir o grau de conhecimento das pessoas e compartilhar informações oficiais dos órgãos competentes, como o Ministério da Saúde. Dessa forma, contribui para evitar a propagação de fake news sobre o coronavírus.

A ferramenta de inteligência artificial começou a ser produzida no fim de abril deste ano e foi testada por vários grupos de pessoas antes de ser colocada à disposição da comunidade.

Onde se informar sobre o coronavírus

O Ministério da Saúde é o órgão responsável por fornecer as informações necessárias para a população sobre coronavírus e Covid-19. Além do site oficial, o órgão está disponibilizando um número de WhatsApp para envio de mensagens da população. Através do número (61) 99289-4640 é possível receber informações e apurar as que estão sendo compartilhadas.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

