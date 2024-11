IASEP divulga Processo Seletivo para Analista em Saúde

Foto: Reprodução | Oportunidades são para profissionais das áreas da Medicina e Enfermagem; veja como participar

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (IASEP) abriu inscrições para um novo Processo Seletivo, com o objetivo de preencher cinco vagas para o cargo de Analista em Saúde. As oportunidades são destinadas a profissionais nas áreas de Medicina, com especialização em Auditoria Médica, e Enfermagem.

De acordo com o edital publicado pelo IASEP, são oferecidas 2 vagas para Medicina, com especialização em Auditoria Médica, e 3 vagas para Enfermagem. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem possuir graduação na área em que desejam atuar, além de registro no respectivo conselho de classe.

Remuneração e carga horária

Os profissionais contratados terão jornada de 30 horas semanais e receberão remuneração mensal de R$ 4.375,97, valor que inclui gratificação e auxílio alimentação.

Inscrições abertas

As inscrições começam à zero hora de 8 de novembro de 2024 e seguem até 23h59 de 11 de novembro de 2024. Não será cobrada taxa de inscrição. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site SIPROS, onde também poderão acessar o edital completo.

