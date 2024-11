Paysandu está pronto para enfrentar o Brusque na Curuzu

Paysandu está pronto para a batalha que pode selar a permanência na Série B | Jorge Luis Totti / Paysandu SC

Time bicolor realizou treino final antes da partida contra o time catarinense na Curuzu.

O Paysandu concentra suas atenções em uma batalha que pode sacramentar a permanência do time na Série B 2025, mas para isso, precisa fazer sua parte dentro de campo.

Neste domingo (10), o time bicolor realizou o último treino no estádio da Curuzu, antes da partida diante do Brusque-SC, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024.

O técnico Márcio Fernandes mantém o mistério quanto ao substituto do zagueiro Lucas Maia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, pois a alteração poderá mexer na estrutura tática do time dentro de campo.

Para encarar o time catarinense, o Paysandu aposta na boa fase dos atacantes Borasi e Ruan Ribeiro, que podem causar problema para o Brusque, que precisa da vitória para continuar com chances de evitar o rebaixamento para a Série C.

A missão bicolor se torna um pouco mais fácil, uma vez que o estádio estará lotado, pois os torcedores fazem fila por ingressos para a partida de amanhã, no qual uma vitória garante o Papão matematicamente na Segundona do ano que vem.

Paysandu X Brusque jogam na segunda-feira (11), no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá início às 21h.

