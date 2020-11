Workshop estimula Sustentabilidade no Hospital Regional do Sudeste do Pará

Evento acontece nesta sexta-feira (6), e dará visibilidade à projetos voltados para a preservação ambiental

O Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), gerenciado pela Pró-Saúde em Marabá (PA), promove nesta sexta-feira (6), o seu 1º “Workshop de Sustentabilidade”. O evento tem como principal objetivo dar visibilidade aos projetos em desenvolvimento na unidade, em prol da preservação do meio ambiente.

O workshop contará com palestras e atividades voltadas para usuários e colaboradores, que visam orientar sobre a adoção de práticas que reduzem os impactos ambientais, como o consumo consciente do papel, água e energia, além do descarte correto dos resíduos produzidos.

Segundo Izailson Alves, gerente de Apoio do HRSP, unidade que pertence ao Governo do Pará e presta atendimento 100% gratuito, a iniciativa pretende potencializar junto à comunidade, as ações sustentáveis desenvolvidas durante o ano na instituição.

“Durante o workshop, os participantes irão conhecer de perto as ações que desenvolvemos em prol da conservação da natureza, reforçando as práticas sustentáveis que contribuem para diminuição dos impactos ambientais”, explicou Izailson.

Práticas sustentáveis

Entre as ações ambientais desenvolvidas pela Comissão de Sustentabilidade do Hospital Regional do Sudeste e Pará, destaca-se o projeto “Reuse”, que visa economizar e reaproveitar cerca de 900 mil litros de água por ano, das 150 centrais de ar da unidade. O sistema instalado coleta gotículas de água dos aparelhos que, por meio de uma drenagem especial, direciona e acondiciona o líquido em recipientes para o reuso da água.

Outro projeto que merece destaque no HRSP é o reaproveitamento de materiais que seriam descartados, como latas de alumínio, bobinas e outros. Nas mãos dos voluntários, estes itens se transformam em artesanatos como porta canetas, cofres e brindes, que são doados aos colaboradores e para a comunidade local.

Para Valdemir Girato, diretor Hospitalar do HRSP, a saúde deve ser pensada de maneira sustentável, contribuindo para o bem-estar de toda a sociedade.

“Há anos, desenvolvemos e implantamos ações de sustentabilidade no hospital. Buscamos continuamente a adoção de práticas ecologicamente corretas para minimizar os impactos na natureza. Estamos no interior da Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, e temos o dever de contribuir com a sua preservação”, ressalta o diretor.

Hospital Verde

Por dois anos consecutivos (2018 e 2019), o Regional do Sudeste do Pará recebeu, da Rede Global Hospitais Verdes e Saudáveis, menções honrosas por boas práticas sustentáveis, que vem contribuindo para garantir o bem-estar das gerações futuras.

Dentre as ações reconhecidas, estão as medidas para redução das emissões de gases que contribuem para o efeito estufa. Um dos projetos consiste na utilização de gás ecológico (R410A), que não possui CFCs (clorofluorcarbonos), substâncias prejudiciais à saúde e ao ecossistema.

Experiência em gestão

O Hospital Regional do Sudeste do Pará é gerenciado pela Pró-Saúde, uma das maiores entidades filantrópicas do país, que realiza a gestão de serviços de saúde há mais de 50 anos.

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde).

Seu trabalho de inteligência visa à promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

Fonte:Ascom\HRSP – Com Foto

