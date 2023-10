PF fecha garimpo ilegal e apreende armas no Pará; maquinários foram explodidos

(Foto>Reprodução/ G1)- A operação foi realizada nesta segunda-feira (9) e cumpriu três mandados de busca e apreensão contra uma empresa que explorava minérios ilegalmente na região, sendo dois no garimpo e um na casa de um sócio.

Segundo a PF, foram apreendidas duas pistolas, dois revólveres, uma espingarda calibre 12 e dezenas de munições, além de duas escavadeiras e um britador, que foram inutilizados pelos agentes federais pelo local ser de difícil acesso.

Imagens divulgadas pela própria PF mostram o momento em que uma das máquinas é destruída com explosivos – Clique e veja no vídeo .

O mesmo garimpo já tinha sido alvo de outra operação há 1 mês, das Polícias Civil e Militar de Belém, “entretanto, no dia seguinte, voltou a funcionar”, detalhou a PF.

A denúncia foi feita por outra empresa que atua na área de forma legal e a PF passou a investigar o caso após o Ministério Público apurar o caso e fazer uma representação criminal e a Agência Nacional de Mineração (ANM) constatar a extração ilegal de minério durante uma fiscalização. Um segurança foi contratado para a área.

Já na casa do sócio da empresa investigado, a polícia apreendeu celular e outros itens. Ele já foi alvo “de outros inquéritos da Polícia Federal, inclusive da operação Curto-circuito, de novembro de 2022, que fechou garimpos que traziam risco de queda de torres de energia na região”, complementou a PF.

Não houve prisões e a polícia não detalhou quantas árvores foram derrubadas na área. O caso segue em apuração.

Fonte: G1PA/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2023/13:01:46

