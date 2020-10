Ibama em Cachoeira da Serra lacra serrarias e apreende madeiras em operação conjunta

(Foto:ViaWhatsp) – Operação conjunta ICMBio , Exercito e Ibama fecharam quatro serrarias e aplicaram multas nesta terça-feira (06/10), no distrito de Cachoeira da Serra, as margens da rodovia BR 163 distrito de Altamira.

Na ação, os agentes também apreenderam madeira serrada e em tora (volume não divulgado).

A região, segundo o Ibama, é vulnerável por causa da proximidade com a unidade de conservação (Flona Jamanxim), fazendas e assentamentos de sem-terras, o que facilita o crime ambiental.

O resultado da operação não foi divulgada, o Jornal Folha do Progresso apurou que das seis serrarias existentes naquela localidade , quatro foram fechadas por falta de Licença de Operação. Apesar de ter a documentação regular, uma delas também foi lacrada por possuir madeira ilegal armazenada no pátio.

Região de Conflito

Em Junho de 2017 uma carreta carregada com cerca de dez veículos alugados pelo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) foi incendiada na Cachoeira da Serra. O veículo estava estacionado em um posto de combustível. Além da carreta, as caminhonetes novas que seriam usadas pelo instituto foram destruídas pelas chamas, não houve feridos. O Ibama culpou madeireiros. A policia Federal investigou o caso, mas não apontou culpados.

