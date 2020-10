E+ Comunidade beneficia moradores do bairro São Cristovão

O projeto inclui cadastro na tarifa social para consumidores de baixa renda e negociação de débitos

A partir das 8 horas, desta quinta-feira, os moradores do bairro São Cristovão localizado na zona oeste do município de Santarém recebem a visita do projeto E+ Comunidade (É Mais Comunidade). A ação é uma iniciativa da Equatorial Energia Pará e tem o objetivo de proporcionar serviços e orientações educativas junto à comunidade local.

A programação se estende até à 17h e inclui dicas para o consumo racional da energia elétrica e cadastro na tarifa social, voltado aos consumidores de baixa renda e a negociação de débitos. Os clientes que desejarem se cadastrar, devem levar o Número de Inscrição Social (NIS) atualizado e os documentos pessoais.

Troca de lâmpadas

Na fatura de energia elétrica, as lâmpadas representam uma média de 20% do consumo mensal em uma residência com quatro pessoas. O percentual pode não ser tão elevado, mas, em tempos de pandemia, quando as pessoas passam mais tempo em casa, tomar cuidados com a iluminação ajuda a economizar sem abrir mão do conforto da energia elétrica.

Uma dica valiosa da Equatorial Energia Pará, para diminuir o consumo com a iluminação das residências, por exemplo, é trocar as lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED. Essa tecnologia apresenta inúmeras vantagens: é mais econômica, durável e não prejudica o meio ambiente.

Durante o projeto, os moradores do São Cristovão e adjacências, terão direito a trocar até cinco (05) lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas por lâmpadas de LED. Basta que estejam em dia com a Equatorial ou ter negociado o débito e quitado a entrada; Ser o titular da conta de energia (ou a conta estar em nome do pai ou da mãe); Apresentar CPF e Identidade; Apresentar a última conta paga ou o comprovante da negociação; A unidade consumidora deve ser residencial; Levar até cinco (05) lâmpadas velhas em funcionamento.

Negociação

A negociação de débitos estará disponível para clientes que possuem mais de três faturas em atraso. Agentes de cobrança terão disponíveis máquinas para pagamentos nos cartões de crédito e débito.

O local do atendimento será a Associação de Moradores do Bairro São Cristovão, localizado na travessa Santa Terezinha.

