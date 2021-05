Ibama publica editais com vagas para Novo Progresso e Itaituba; níveis alfabetizado e médio

Ibama abre processo seletivo para brigadistas, chefes de brigada e chefe de esquadrão (Foto: Divulgação)

Ibama realiza novo processo seletivo com 90 vagas temporárias para brigadistas, chefes de brigada e chefe de esquadrão.

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou nesta terça-feira, 18, novos editais com 90 vagas temporárias. As oportunidades são para brigadistas, chefes de brigada e chefe de esquadrão.

O processo seletivo é motivado pela situação de emergência ambiental para incêndios florestais.

Para brigadista e chefe de esquadrão os requisitos básicos são: ser alfabetizado e ter entre 18 e 59 anos completos, na data de inscrição.

Já para chefe de brigada é necessário ter o ensino médio completo, idade entre 18 e 59 anos completos, na data de inscrição, e aptidão/conhecimento em coordenação de equipes.

Veja os editais!

O primeiro deles com lotação no município de Amarante do Maranhão, Terra Indígena Arariboia;

deles com lotação no município de Amarante do Maranhão, Terra Indígena Arariboia; O segundo deles com lotação Projeto de Assentamento do Incra – Piquiá, no município de Amapá;

deles com lotação Projeto de Assentamento do Incra – Piquiá, no município de Amapá; O terceiro deles com lotação em Querência-MT;

deles com lotação em Querência-MT; O quarto deles com lotações em Itaituba e Novo Progresso.

Em função da natureza das funções a serem preenchidas, com esforço contínuo e grande exigência da capacidade cardiorrespiratória e resistência muscular, fica estipulado o limite de idade máxima de 59 anos para concorrer ao processo seletivo.

As oportunidades são para lotação nas seguintes unidades:

Estado -Lotação – Vagas

Amapá -Assentamento Piquiá,- Município de Amapá

Brigadista – 12

Chefe de Esquadrão – 02

Chefe de Brigada – 01

Maranhão Terra Indígena Arariboia – Município de Amarante do Maranhão

Brigadista – 12

Chefe de Esquadrão – 02

Chefe de Brigada – 01

Mato Grosso Terra Indígena Wawi – Município de Querência

Brigadista – 12

Chefe de Esquadrão – 02

Chefe de Brigada – 01

Pará Novo Progresso

Brigadista – 12 Chefe de Esquadrão – 02 Chefe de Brigada – 01

Pará Itaituba

Brigadista – 24

Chefe de Esquadrão – 04

Chefe de Brigada – 02

Para os estados do Amapá, Maranhão, Mato Grosso e Pará (Novo Progresso), as remunerações são de R$1.100 para brigadista; R$1.650 para chefe de esquadrão e R$2.200 para chefe de brigada.

Já para lotação no Pará (Itaituba), os salários são de R$1.650 para brigadista, R$2.200 para chefe de esquadrão e R$2.750 para chefe de brigada. Para se candidatar a essa localidade, também é preciso apresentar o Certificado do Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio.

Além dos valores, os aprovados terão direito a auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar (quando couber), auxílio-transporte (quando couber) e seguro acidente. A jornada de trabalho será de 40 horas por semana, em horários, turnos e escalas definidos pelo Prevfogo/Ibama.

Atribuições dos cargos

→ Brigadista – Executar atividades relacionadas ao manejo integrado do fogo, tais como: prevenção, uso do fogo, monitoramento, preparação e combate aos incêndios florestais.

→ Chefe de Esquadrão – Comandar os brigadistas do esquadrão nas atividades de prevenção e combate, elaborar e executar o plano semanal de trabalho do esquadrão e zelar pela manutenção dos equipamentos, materiais e veículos da Brigada.

→ Chefe de Brigada – Executar as atividades administrativas referentes à brigada, coordenar a hierarquia de comando de chefes de esquadrão e brigadistas, enviar relatórios gerenciais e representar o Prevfogo localmente.

O tempo de contrato pode variar de cinco a seis meses, a depender do cargo e da lotação.

As inscrições do processo seletivo para o Ibama serão realizadas presencialmente e em datas distintas a depender do estado e da lotação. Confira:

► Amapá: 31 de maio a 1º de junho – Escola Estadual Rozindo Nascimento Filho – P.A Piquiá, Amapá/AP;

► Maranhão: 26 a 28 de maio – Sede da brigada indígena na Aldeia Juçaral – Terra Indígena Arariboia, Amarante do Maranhão/MA;

► Mato Grosso: 19 de maio – Base da CTL Wawi – Terra Indígena Wawi, Querência/MT;

► Pará (Novo Progresso): até 20 de maio – Base operativa do Ibama – Rua Itaituba, APRONOP, Novo Progresso/PA;

► Pará (Itaituba): 31 de maio a 3 de junho – Sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio – Avenida Marechal Rondon, s/n, Liberdade, Itaituba/PA.

As inscrições serão realizadas mediante preenchimento da ficha e apresentação dos seguintes documentos:

-Carteira de Identidade;

– CPF;

-Comprovante de escolaridade exigido para função;

– Título de Eleitor ou Declaração do TRE onde conste o número do título de eleitor;

-Comprovante da última votação (nos dois turnos) ou Declaração de Quitação Eleitoral;

-Certificado de Alistamento Militar, Certificado de Dispensa de Incorporação ou Declaração da Junta de Alistamento do Município comprovando a situação regular;

-Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;

-Comprovante de Residência, atual, com o nome do candidato (conta de água, luz, telefone, etc.) ou declaração do proprietário do imóvel ou declaração legível “de próprio punho”.

O processo seletivo será composto de duas etapas de caráter eliminatório e classificatório: Pré-seleção (Teste de Aptidão Física – TAF e Teste de Habilidades no Uso de Ferramentas Agrícolas – THUFA) e Curso de Formação com duração de cinco dias, carga horária de 40 horas, baseado na metodologia do Prevfogo/Ibama.

A seleção para ingresso no Ibama terá validade de seis meses. Ao todo, o instituto tem autorização para abrir 1.659 vagas para o atendimento de emergências ambientais. As oportunidades estão distribuídas pelos seguintes cargos:

-nível alfabetizado: brigadista (1.305 vagas) e chefe de esquadrão (213);

– nível médio: chefe de brigada (96);

-nível superior: gerente estadual (40) e gerente federal (cinco).

Os editais serão publicados aos poucos, por localidade de atuação.

Veja os editais!

O primeiro deles com lotação no município de Amarante do Maranhão, Terra Indígena Arariboia;

deles com lotação no município de Amarante do Maranhão, Terra Indígena Arariboia; O segundo deles com lotação Projeto de Assentamento do Incra – Piquiá, no município de Amapá;

deles com lotação Projeto de Assentamento do Incra – Piquiá, no município de Amapá; O terceiro deles com lotação em Querência-MT;

deles com lotação em Querência-MT; O quarto deles com lotações em Itaituba e Novo Progresso.

Por: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...