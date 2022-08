IBGE abre processo seletivo para contratar recenseadores;Vagas para Novo Progresso e mais 5 municipios do Pará

IBGE abre processo seletivo para contratar recenseadores e agente censitários — Foto: IBGE

Vagas são para atuação em seis municípios paraenses. As inscrições podem ser feitas até segunda-feira (29).

Um novo processo seletivo foi aberto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para contratar recenseadores e atuarem no Censo 2022. As inscrições podem ser feitas até segunda-feira (29).

As vagas para recenseador estão disponíveis para o município de Cumaru do Norte, Uruará, Jacareacanga, Itaituba, Novo Progresso e Novo Repartimento. A vaga para Agente Censitário Supervisor é para o município de Cumaru do Norte.

Conforme o edital, são 47 vagas para recenseador, distribuídas em seis municípios e uma vagas para o cargo de agente censitário supervisor, para o município de Cumaru do Norte.

As inscrições estão sendo feitas nas respectivas localidades em que as vagas estão em aberto. Portanto, os interessados não devem se dirigir às unidades do IBGE em Belém, pois na capital não existem vagas em aberto.

A inscrição para a seleção é gratuita e, conforme o Instituto, ocorrerá por meio de análise de títulos, para avaliar a formação acadêmica dos candidatos.

Jornada de trabalho

A jornada de trabalho para a função de recenseador é de, no mínimo, 25 horas semanais. A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado.

O recenseador tem como principal função entrevistar os moradores durante a coleta. Como a remuneração é por produção, ela pode variar de acordo com o tempo dedicado ao trabalho e o grau de dificuldade na abordagem aos domicílios.

A jornada de trabalho de agente censitário municipal e supervisor é de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. A previsão de duração do contrato de ambas as funções é de até 5 meses, podendo ser prorrogado.

O agente censitário municipal gerencia o trabalho do posto de coleta, enquanto o agente censitário supervisor, subordinado ao municipal, tem como principal função orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo.

Vagas para recenseador

*Cumaru do Norte| 6 vagas – local de inscrições: Av. dos Estados, 43, Centro.

*Uruará| 3 vagas – Avenida Perimetral Norte, S/N, Prédio do Demutran.

*Jacareacanga| 5 vagas – Travessa Ambrósio Santiago, 13.

*Itaituba| 12 vagas – inscrições: Rua Doutor Hugo de Mendonça, s/n – Prédio do Consórcio Tapajós próximo ao Rotary Club.

*Itaituba (região de Moraes de Almeida)| 8 vagas – inscrições: Av do Ouro, 531- Distrito Moraes Almeida – ao lado da Bordinhão Advocacia.

*Novo Progresso| 9 vagas – Rua da Paz,124 – Bairro Jardim Planalto.

*Novo Repartimento| 4 vagas – inscrições: Rua Bem te vi quadra 24, Lote 10, Uirapuru.

Vaga para agente Censitário Supervisor

Cumaru do Norte | Uma vaga – Inscrições: Avenidas dos Estados, 43, Centro.

Por:Jornal Folha do Progresso em 27/08/2022/08:05:53

