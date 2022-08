Norte Energia recebe inscrições para novo projeto de P&D

Propostas voltadas à gestão integrada do processo de comercialização de energia podem ser enviadas até 26 de setembro

Para acompanhar as transformações do setor elétrico e fortalecer sua plataforma de gestão, a Norte Energia, empresa privada e concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, lança a segunda Chamada Externa para seleção de projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de 2022. O processo é direcionado ao desenvolvimento de Metodologia e Ferramenta Digital Inteligente para Gestão Integrada dos portfólios de compra e venda de energia, com foco em Data Science, Inteligência Artificial e Algoritmos de Otimização agregadas com Inteligência de Mercado e Regras de Negócio. Podem participar da seleção empresas, universidades e startups, além de instituições científicas e tecnológicas.

As propostas podem ser enviadas no período de 26 de agosto a 26 de setembro (até as 18h) para o e-mail ped@norteenergiasa.com.br. Os interessados podem consultar o edital completo da Chamada Externa 002/2022 no site da empresa (https://www.norteenergiasa.com.br/pt-br/ped/selecao-de-projetos-de-ped/chamada-externa-002-2022). Os projetos deverão atender aos procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento (PROP&D) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e serão avaliados de acordo com os critérios definidos no edital.

A expectativa é que o projeto selecionado seja iniciado ainda este ano. De acordo com a gerente de Pesquisa & Desenvolvimento da Norte Energia, Andréia Antloga do Nascimento, o objetivo é apoiar ideias que fomentem a ciência brasileira, em consonância com o Operador Nacional do Sistema (ONS). “Com a nova chamada, a empresa reforça seu compromisso de investir em ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação, acompanhando as mudanças regulatórias, tecnológicas e de legislação do setor elétrico, reforçando a gestão do seu negócio”, afirma.

Sobre o programa – Regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em atendimento à Lei 9.991/2000 e suas alterações, o Programa de P&D da Norte Energia integra uma rede de parceiros, tais como universidades, institutos de pesquisa, consultorias e o setor industrial num intercâmbio de conhecimentos para desenvolver projetos inovadores, contribuindo assim com a evolução científica e tecnológica e o desenvolvimento do Brasil, além de apoiar as demandas da companhia, de forma a atender suas estratégias organizacionais.

