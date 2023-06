IBGE: assinado contrato com banca para mais 325 vagas

No último dia 19, o IBGE já havia assinado contrato com outra empresa, para outras 7.548 vagas |Foto:Reprodução.

São vagas com exigência de ensino médio ou superior. Remuneração inicial chega R$ 5.100

Mais um passo para o início do novo concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), para contratação de pessoal em caráter temporário.

Acontece que foi publicado, no diário oficial da União desta quinta-feira (22), o extrato de contrato com a banca organizadora para mais dois cargos: agente de pesquisas por telefone e supervisor de pesquisas que, somados, contam com uma oferta de 325 vagas. Desta forma, os editais para estes cargos já podem ser publicados. No último dia 19, o IBGE já havia assinado contrato com outra empresa, para outras 7.548 vagas.

Ao todo, o IBGE oferecerá 8.141 vagas, sendo 8.092 para cargos com exigência de ensino médio e 49 para nível superior, com remunerações de até R$ 5.100. As contratações serão para atividades relacionadas à coleta de pesquisas para a conclusão do Censo Demográfico 2022.

No caso de ensino médio, a distribuição de vagas por cargos é a seguinte, com as respectivas remunerações: agente de pesquisas e mapeamento – 6.742 vagas, com inicial de R$ 1.387,50; codificador – 120 vagas, com inicial de R$ 600; agente censitário de mapeamento – 148 vagas, com inicial de R$ 1.487,50; supervisor de coleta e qualidade – 806 vagas, com inicial de R$ 3.100 e agente de pesquisas por telefone – 276 vagas, com inicial de R$ 998.

No caso de nível superior, as oportunidades serão para o seguinte cargo: supervisor de pesquisas – 49 vagas, com inicial de R$ 5.100. A seleção será organizada por três bancas: IBFC; Selecon e Idecan.

O IBFC será responsável pela seleção das seguintes carreiras, que somam 7.548 vagas: agente de pesquisa e mapeamento – 6.742 vagas e supervisor de coleta e qualidade – 806 vagas.

Já o instituto Selecon contará com 473 postos, da seguinte forma: agente de pesquisas por telefone – 276 vagas; supervisor de pesquisa – 49 vagas e agente censitário de mapeamento – 148 vagas.

Por fim, o Idecan ficará responsável pela seleção para 120 vagas de codificador.

Para todas as vagas do IBFC e Selecon os contratos já estão assinados e os editais já podem sair.

Apenas para o cargo de decodificador, a escolha do Idecan ainda deve ser oficializada, com posterior assinatura do contrato.

Além da remuneração, os aprovados contarão com os seguintes benefícios: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário.

A duração dos contratos será de um ano, com possibilidade de prorrogação, de acordo com as necessidades do trabalho.

