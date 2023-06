Sespa abre seleção em nove municípios do Pará com salários de até 4,6 mil

As oportunidades são para candidatos com nível técnico e superior para atuarem em Centros Regionais de Saúde, Hospitais e USIPAZ nos municípios (Foto:Pedro Guerreiro / Ag. Para).

As inscrições podem ser realizadas a partir desta sexta-feira (23) até o dia 27 de junho de 2023

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) está com inscrições abertas em processo seletivo com 20 vagas temporárias para candidatos com nível técnico e superior para atuarem em Centros Regionais de Saúde, Hospitais e USIPAZ nos municípios de Castanhal, Salinópolis, Barcarena, Santarém, Canaã dos Carajás, Parauapebas, Conceição do Araguaia, Cametá e Oeiras do Pará.

Para particiar, o candidatos de nível superior precisam ter diploma de graduação no cargo pretendido. A funções de nível técnicos exigem que o candidato possua certificado de conclusão do ensino médio, acrescido da certificação de curso de técnico e registro no órgão de classe. Em todos os cargos ofertados é obrigatório que o candidato possua, pelo menos, um ano de experiência na área pretendida.

O processo seletivo será composto por duas etapas: Inscrição (de caráter habilitatório) e Análise Documental e Curricular (de caráter eliminatório e classificatório final). O resultado final está previsto para o dia 04 de julho de 2023.

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/06/2023/19:15:07

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...