IBGE fará concurso para contratar mais de 8 mil temporários

(Foto:Reprodução) – Um novo concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) acaba de ser autorizado para o preenchimento de nada menos do que 8.141 vagas, em diversos cargos, para contratações em caráter temporário.

A portaria conjunta 11, que autoriza a seleção, foi publicada no diário oficial da União desta quarta-feira, 17 de maio, assinada pela ministra da gestão e de Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck, e de estado do planejamento e Orçamento, Simone Tebet. De acordo com a autorização, o edital deve ser publicado, no mais tardar, dentro de um prazo de seis meses, ou seja, até 17 de novembro.

Do total de oportunidades que serão oferecidas pelo IBGE, 8.092 são para cargos com exigência de ensino médio e 49 para nível superior, com remunerações de até R$ 5.100. As contratações serão para atividades relacionadas à coleta de pesquisas para a conclusão do Censo Demográfico 2022.

Uma vez autorizado o certame, o próximo passo é a definição da banca organizadora. Somente após este procedimento e assinado o contrato com a empresa escolhida poderá ser anunciada a data de publicação do edital de abertura de inscrições.

No caso de ensino médio, a distribuição de vagas por cargos é a seguinte, com as respectivas remunerações:

agente de pesquisas e mapeamento – 6.742 vagas, com inicial de R$ 1.387,50

codificador – 120 vagas, com inicial de R$ 600

agente censitário de mapeamento – 148 vagas, com inicial de R$ 1.487,50

supervisor de coleta e qualidade – 806 vagas, com inicial de R$ 3.100

agente de pesquisas por telefone – 276 vagas, com inicial de R$ 998

No caso de nível superior, as oportunidades serão para o seguinte cargo:

supervisor de pesquisas – 49 vagas, com inicial de R$ 5.100

Além da remuneração, os aprovados contarão com os seguintes benefícios:

auxílio-alimentação,

auxílio-transporte,

auxílio pré-escolar,

férias

13º salário.

A duração dos contratos será de um ano, com possibilidade de prorrogação, de acordo com as necessidades do trabalho.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 17/05/2023/15:38:35 Com informações do JC Concursos .

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

