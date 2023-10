IBGE inicia nova pesquisa em 109 cidades paraenses

IBGE inicia nova pesquisa — Foto: Reprodução EPTV

Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde busca traçar panorama sobre demografia e saúde física, mental e reprodutiva. Mais de 6 mil domicílios foram selecionados para fazerem parte da pesquisa no estado paraense.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deu início à fase de coleta da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) 2023, em parceria com o Ministério da Saúde. O mapeamento busca traçar um panorama sobre demografia e saúde física, mental e reprodutiva de mulheres e homens, além da saúde e nutrição de crianças. Identidade de gênero e orientação sexual, temas nunca abordados anteriormente, estão no escopo da pesquisa.

No Brasil, 130 mil domicílios, em 2.500 municípios, serão pesquisados. Já no Pará, foram selecionados 6.285 domicílios, que fazem parte de 109 municípios – o IBGE não divulgou os nomes das cidades -.

A coleta terá duração de quatro meses, com previsão de resultados ao final de 2024, com dados para Brasil, Estados e Distrito Federal, regiões metropolitanas e capitais.

Apesar de ser inédita a realização da PNDS pelo IBGE, a pesquisa já foi realizada anteriormente pelo Ministério da Saúde (em 1986, 1996 e 2006). Porém, não há dados comparáveis entre a PNDS 2023 e as edições anteriores.

A elaboração dos questionários foi elaborada com base na Demographic and Health Surveys (DHS), pesquisa aplicada em mais de 90 países.

Fonte: g1 Pará — Belém / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2023/15:47:34

