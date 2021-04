Sem máscara, Bolsonaro é impedido por vendedora de entrar em barraca de frango: “Pode não”; assista ao vídeo

(Foto: Divulgação) – Jair Bolsonaro, durante seu passeio pela periferia de Brasília neste sábado (10), desrespeitou mais uma vez os protocolos sanitários contra o contágio do coronavírus.

Mesmo com seu governo tendo adotado campanha em favor do uso de máscara, Bolsonaro segue desrespeitando o protocolo e precisou ser repreendido por uma vendedora durante passeio em Brasília

A postura do presidente contrasta com a adotada pela comunicação de seu governo, que esta semana lançou uma campanha incentivando o uso de máscaras. Durante o passeio em Brasília, no entanto, quem teve que fazer o presidente, minimamente, respeitar os protocolos sanitários, foi uma vendedora de frango assado, que impediu o presidente de entrar em sua tenda devido ao fato de que ele não estava com a proteção.

“Posso entrar aqui?”, perguntou Bolsonaro à vendedora logo após fazer o seu pedido, ao que ouve como resposta: “Pode não”.

O twitter oficial da presidência da república agora tem uma foto do Zé Gotinha de máscara como perfil e uma campanha pelo uso da proteção facial na capa. “A responsabilidade é de todos” pic.twitter.com/p3AgOu1nHU — Samuel Pancher (@SamPancher) April 11, 2021

Sem máscara e causando aglomeração, o presidente Jair Bolsonaro pediu para entrar em uma tenda que vende frango assado na periferia de Brasília.

Ouviu um “pode não” e teve de comer do lado de fora mesmo. pic.twitter.com/erum8v5efS — Samuel Pancher (@SamPancher) April 10, 2021

“Se ficar em casa, vai morrer de fome”

Durante discurso feito enquanto passeava por Brasília, Bolsonaro voltou a criticar o isolamento social. Ignorando suas responsabilidades como chefe do Executivo Federal, o mandatário atacou governadores e os responsabilizou pelo aumento da fome. O auxílio emergencial de R$600, aprovado no Congresso Nacional em 2020, foi reduzido por ele no fim do ano passado, interrompido em 2021 e retomado com um valor ainda mais baixo em abril.

“Essa política de fechamento é para sufocar a economia e desgraçar o Brasil de vez. Se ficar em casa o dia todo, vai acabar morrendo de fome. Cada vez tem menos coisa na geladeira”, declarou.

Segundo o estudo “Insegurança Alimentar e Covid-19 no Brasil”, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede Penssan), a segurança alimentar brasileira caiu para apenas 44,8% em 2020 – era de

Por: OESTADO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...