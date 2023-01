Ibram aciona Receita Federal para acabar com garimpo ilegal

Mais da metade do ouro comercializado de 2015 a 2020 no Brasil ocorreu de maneira irregular. Foto:| CHICO BATATA / GREENPEACE

Atividade tem afetado diretamente a população indígena que vive nas áreas atingidas, no Mato

Pelo menos 229 toneladas de ouro com indícios de ilegalidade foram comercializadas no Brasil entre 2015 e 2020. O montante representa praticamente metade de toda a produção nacional e foi extraído de dentro da floresta amazônica por garimpeiros ilegais, um total de 54%, retirado principalmente do Mato Grosso (26%) e do Pará (24%).

A prática ilegal acontece principalmente nas terras indígenas. A crise humanitária da população Yanomami, que vive em uma das regiões mais afetadas por garimpos ilegais, e revelada no último sábado (21), reforçou a necessidade de combate a essas invasões e ao comércio ilegal de ouro no país.

“O Brasil precisa erradicar o garimpo ilegal”, defendeu o diretor-presidente do Ibram – Mineração do Brasil, Raul Jungmann, ontem, ao entregar ao secretário especial da Receita Federal, Robinson Sakiyama Barreirinhas, um ofício solicitando que a autarquia implante a obrigatoriedade de emissão de notas fiscais eletrônicas, em substituição às elaboradas em papel – inclusive manuscritas –, que ainda são utilizadas para registrar operações de comercialização de ouro do garimpo. “Esta é uma medida necessária para coibir, via rastreabilidade, a produção ilegal e a comercialização de ouro dessa fonte”, enfatizou Jungmann.

URGÊNCIA

Ao final da reunião, Robinson Sakiyama disse que tratará o assunto internamente com celeridade e priorizando as ações necessárias e que levará a questão ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O encontro ocorreu em Brasília, na sede da Receita. Jungmann foi acompanhado do diretor de Relações Institucionais do Ibram, Rinaldo Mancin; do ex-secretário da Receita Federal e consultor do Instituto para temas tributários, Jorge Rachid; e do diretor executivo do Instituto Escolhas, Sergio Leitão.

O Escolhas elaborou o maior diagnóstico conhecido no país sobre os caminhos do ouro ilegal, o estudo “Raio X do ouro: mais de 200 toneladas podem ser ilegais”, que mostra que 1/3 desse ouro foi comercializado por apenas cinco Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, as DTVMs, que compram de garimpos na Amazônia.

As DTVMs são as únicas que podem comprar o ouro dos garimpos e são empresas do setor financeiro autorizadas a funcionar pelo Banco Central. “Elas deveriam ser as principais interessadas em garantir a procedência do metal”, revela o estudo produzido pelo Instituto Escolhas.

Entre 2015 e 2020, essas corretoras movimentaram um terço de todo o volume com indícios de ilegalidade encontrado no estudo, ou 79 toneladas. “Isso significa que 87% de suas operações são duvidosas”, revela o levantamento. Três dessas corretoras – a F.D’Gold, a Carol e a Ourominas – já fazem parte de ações judiciais recentes movidas pelo Ministério Público Federal no Pará (MPF-PA) e lideram a comercialização de ouro ilegal no Pará.

Pelo menos 570 crianças já morreram por desnutrição

O Ibram – Mineração do Brasil já havia solicitado apoio do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários para que fosse intensificada a fiscalização sobre as Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários que negociam ouro com o garimpo.

O Ibram também solicitou apoio do Ministério das Relações Exteriores para que seja exigida de compradores estrangeiros de ouro do Brasil a certificação de origem do minério e ainda apoio da Polícia Federal para o uso de tecnologias inovadoras que façam o rastreamento desse minério.

“A situação trágica envolvendo o povo yanomami é uma das consequências diretas das ações perpetradas há muitos anos por quadrilhas de criminosos organizados na Amazônia. Entre os quais, os que se autointitulam “garimpeiros” (atividade regulamentada em lei), mas que, na realidade, praticam o garimpo ilegal”, revela o texto distribuído pelo Ibram.

INVASORES

Os casos de garimpos ilegais no Pará em terras indígenas envolvem áreas protegidas como a TI Kayabi (MT/PA) e os Parques Nacionais da Amazônia (PA), como a Serra do Pardo, localizada na região da Terra do Meio, com área de mais de 445 mil hectares, abrangendo os municípios de Altamira e São Félix do Xingu, que sofre frequentes invasões por parte de garimpeiros ilegais, além da região das Montanhas do Tumucumaquen, na divisa entre o Pará e Amapá.

A crise humanitária causada pelo garimpo ilegal na Terra Indígena (TI) Yanomami chocou o país e o mundo: sem conseguirem precisar o número de mortes devido à atividade ilegal no território Yanomami, a estimativa é de que pelo menos 570 crianças morreram de desnutrição nos últimos quatro anos, segundo a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, com base num levantamento do Ministério da Saúde.

A situação do povo Yanomami não era desconhecida do governo federal. Durante a gestão de Jair Bolsonaro, lideranças indígenas como Dario Kopenawa Yanomami, da Associação Hutukara que foi até Brasília expor a situação e pedir a expulsão dos garimpeiros. Mas nada foi feito nos últimos quatro anos (Com informações de Luiza Mello de Brasília).

Jornal Folha do Progresso em 24/01/2023/11:02:25

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...