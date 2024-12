ICMBio publica edital de concurso com 350 vagas e salário de até R$8,8 mil; veja como participar

A realização do concurso já havia sido autorizada pelo Ministério da Gestão, em agosto. A última seleção da empresa aconteceu em 2021, quando foram preenchidas 171 vagas em cargos de nível médio e superior.

Dessa vez, as oportunidades do ICMBio estão dividas da seguinte forma: 120 vagas para Analista Administrativo e 230 vagas para Analista Ambiental, distribuídas por várias regiões do país e na sede de empresa, em Brasília (DF).

Em ambos os cargos, a remuneração inicial é de R$ 8.817,72. São aceitos diplomas de nível superior em qualquer área de formação. A jornada de trabalho dos aprovados é de 40 horas semanais.

Do total de vagas a serem preenchidas, 20% são reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, e 5% para pessoas com deficiência. A distribuição ficou da seguinte forma:

As inscrições deverão ser feitas via internet. O prazo para inscrição começa às 10h do dia 16 de dezembro e vai até as 18h do dia 03 de janeiro. Os interessados devem acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa de inscrição varia conforme o cargo: Analista Administrativo: R$ 93;

R$ 93; Analista Ambiental: R$ 99. Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa, durante todo o período de inscrições. As provas objetivas e discursivas estão previstas para 23 de fevereiro de 2025, em todas as capitais do país. Os exames serão aplicados no período da tarde, impedindo que os candidatos possam concorrer aos dois cargos. Cronograma do concurso 📆 Inscrições: 16/12/2024 a 3/1/2025

16/12/2024 a 3/1/2025 Data limite de pagamento das inscrições: 21/1/2025

21/1/2025 Divulgação dos locais de provas: 10/2/2025

10/2/2025 Aplicação das provas: 23/2/2025

23/2/2025 Divulgação dos Gabaritos: 28/2/2025

28/2/2025 Resultado final das provas objetivas e provisório da prova discursiva: 26/3/2025

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/12/2024/08:23:39

