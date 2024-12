Garimpeiro desaparecido é encontrado morto; corpo foi resgatado em Novo Progresso | PA

Alison Leite Romero, de 33 anos, estava desaparecido desde a última terça-feira, 3 de dezembro de 2024, na região de garimpo | Foto: Reprodução/ Folhado Progresso

O corpo de Alison Leite Romero de, 33 anos, foi encontrado neste domingo, 08 de dezembro de 2024, por moradores que mostraram a localização para polícia. Segundo a informação estava aproximadamente 175km de Novo Progresso, na vicinal marajoara.

Os garimpeiros Ailton Alves e Alison Leite, estavam desaparecidos desde a última terça-feira, 3 de dezembro de 2024, após populares terem encontrado o veículo, uma Hilux branca de placa QCJ- 0808, pertencente a Ailton na vicinal Marajoara abandonada, aproximadamente 60 km do distrito de Alvorada da Amazônia.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, Alison Leite estava com Ailton Alves, no momento que sofreram uma emboscada na região do Garimpo do José Milton e Alfredo. Ailton ficou três dias desaparecido, estava perdido na mata até conseguir sair pela vicinal Marajoara na comunidade de Alvorada da Amazônia. Ele prestou depoimento ao Delegado Francisco Pinheiro Mendes da Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso-PA.

O corpo da vítima foi localizado por moradores na mata e resgatado neste domingo 8 de dezembro de 2024, pela funerária Santa Maria, o corpo passou por exame cadavérico. A polícia civil ajudou no resgate do corpo.

Entenda o caso – Durante o depoimento, Ailton, acompanhado por um advogado, relatou que foi vítima de uma emboscada no garimpo, durante a noite. Segundo ele, na emboscada houve muitos disparos de arma de fogo, Alison acabou sendo atingido com disparo da própria arma , uma espingarda calibre 12, com os disparos ele revidou acredita ter atingido o amigo que morreu no local. Ailton passou dois dias perdido na mata até conseguir sair na quinta-feira (5), na vicinal Marajoara, localizada na comunidade de Alvorada da Amazônia. Ailton relatou para polícia que Marlon Ricardo da Silva oliveira, preso por estar com o veículo encontrado abandonado, estava com ele no momento do ataque, ele saiu com o veículo para buscar ajuda e acabou caindo em uma ponte. Marlon confirmou para policia que Alison foi morto por um tiro acidental.

