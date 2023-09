ICMS: Governo vai compensar até novembro perdas de estados e municípios

Padilha falou com a imprensa após reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros de Estado e os líderes do governo no Parlamento (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Reparação está prevista no Projeto de Lei Complementar (PLP) 136/23, que está em tramitação no Senado Federal

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou nesta segunda-feira (25) que o governo brasileiro planeja pagar a parcela de recursos para compensar as perdas de estados e municípios devido à redução das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) até o final de outubro ou início de novembro. Essa compensação está prevista no Projeto de Lei Complementar (PLP) 136/23, que está em tramitação no Senado Federal.

As perdas de estados e municípios foram causadas por leis complementares que limitaram as alíquotas do ICMS sobre combustíveis, gás natural, energia, telecomunicações e transporte coletivo, afetando a arrecadação desses entes federativos.

Governo havia anunciado a antecipação de R$ 10 bilhões

O PLP 136/23, proposto pelo Executivo, prevê uma compensação total de R$ 27 bilhões devido às mudanças nas alíquotas, a ser paga até 2026. Na semana anterior ao anúncio, o governo havia anunciado a antecipação de R$ 10 bilhões que estavam previstos para serem pagos em 2024. Além disso, o projeto também prevê uma compensação de R$ 2,3 bilhões para os municípios devido à queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de julho a setembro.

Outra medida que consta do projeto é a retomada do piso constitucional para investimentos em saúde, que estava congelado devido ao teto de gastos. Esse piso requer que o governo destine até R$ 21 bilhões para a área da saúde ainda neste ano.

O PLP 136/23 já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está em tramitação no Senado. “Então, essas três mudanças estão lá no PLP 136/23, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, e nós vamos trabalhar intensamente junto aos senadores para esse voto o mais rápido possível. Se concluirmos a votação ainda no mês de outubro, vem para a sanção presidencial, e nós podemos, já no final do mês de outubro, no começo de novembro, dar essa ajuda adicional, essa parcela extra de recursos para o Fundo de Participação dos Municípios”, disse Padilha..

Fonte: O Liberal : Jornal Folha do Progresso em 25/09/2023/16:06:24

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...