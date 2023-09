Três ações contra Bolsonaro serão analisadas ao mesmo tempo no TSE

Processos que serão analisados juntos se referem ao possível uso da estrutura e de bens públicos para a promoção de atos de campanha (Divulgação)

Decisão de reunir os três processos contra o ex-presidente foi tomada pelo ministro Benedito Gonçalves

Três ações de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o candidato a vice Braga Netto vão tramitar em conjunto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e passam a ser analisadas ao mesmo tempo. A autorização foi dada pelo ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral eleitoral que também é o relator do caso que deixou o ex-presidente inelegível por 8 anos, após julgamento que terminou com placar de 5 votos a 2 por sua inelegibilidade.

Os processos que serão analisados juntos se referem ao possível uso da estrutura e de bens públicos para a promoção de atos de campanha, nas eleições do ano passado, e podem levar à novas condenações por inelegibilidade contra Bolsonaro. As ações tratam de coletivas de imprensa realizadas no Palácio da Alvorada, em que governadores declararam apoio eleitoral ao então presidente da República, e transmissões ao vivo nas redes sociais (as lives) com conteúdo eleitoral nos palácios do Planalto e da Alvorada.

Na sua decisão, Benedito Gonçalves argumenta que, apesar dos fatos não serem idênticos, “verifica-se, na hipótese, conexão relevante em função da tese jurídica a ser debatida, que deverá ser fixada para nortear o exame de cada conduta”.

A decisão dele atende, em parte, a um pedido do Ministério Público Eleitoral, que tinha solicitado a reunião de 11 processos que tratam acusações de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Porém, o ministro entendeu que não seria possível juntar os demais casos porque eles não têm relação próxima.

“Um ‘julgamento comum’ de todas essas ações seria até mesmo impraticável, considerada a gama de questões distintas a serem enfrentadas e o inevitável prejuízo à colegialidade e à inteligibilidade do julgamento pelas partes e pela sociedade. Por isso, não há ensejo para determinar que a presente ação aguarde o trâmite daquelas ações”, afirmou.

As três ações já passaram pela fase de coleta de provas, etapa mais demorada antes do julgamento de fato.

Há 17 ações no TSE que envolvem o ex-presidente.

Fonte: O Liberal : Jornal Folha do Progresso em 25/09/2023/16:11:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...