Ideb 2023: veja o resultado por estado e região;Apenas três estados atingiram a meta

Apenas três estados atingiram a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 2023.

Ceará, Goiás e Paraná estão empatados com nota 5,5, que é o valor definido como meta nacional. As informações foram divulgadas na manhã desta quarta-feira (14/8) pelo ministro da Educação, Camilo Santana, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, e o diretor de Estatísticas Educacionais, Carlos Moreno.

Os números por estado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023 mostram que as redes de ensino médio do Paraná, Espírito Santo e Goiás tiveram os melhores resultados no principal indicador da educação básica pública e privada. Roraima, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte apresentaram os piores desempenhos.

O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram nesta quarta-feira o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, principal indicador da qualidade do ensino básico e médio no país.

O indicador traz a avaliação do desempenho da rede de ensino médio (público e privado) de cada unidade federativa e região do Brasil. Confira abaixo:

Ensino médio (UF)

Rondônia – 4,2

Acre – 4

Amazonas – 3,8

Roraima – 3,5

Pará – 4,4

Amapá – 3,8

Tocantins – 4,2

Maranhão – 3,8

Piauí – 4,5

Ceará – 4,3

Rio Grande do Norte – 3,7

Paraíba – 4

Pernambuco – 4,5

Alagoas – 4,1

Sergipe – 4

Bahia – 3,9

Minas Gerais – 4,2

Espírito Santo – 4,8

Rio de Janeiro – 3,7

São Paulo – 4,5

Paraná – 4,9

Santa Catarina – 4,2

Rio Grande do Sul – 4,2

Mato Grosso do Sul – 4

Mato Grosso – 4,4

Goiás – 4,8

Distrito Federal – 4,2

Ensino médio (regiões)

Norte – 4,2

Nordeste – 4,1

Sudeste – 4,3

Sul – 4,4

Centro-Oeste – 4,4

Ensino básico

Além disso, o Ideb também leva em consideração o desempenho das redes básicas de ensino. Nesse caso, os dados são separados entre os anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano) e os anos finais (do 6º ao 9º ano).

Confira os resultados abaixo:

Anos iniciais do ensino fundamental (UF)

Rondônia – 5,6

Acre – 5,8

Amazonas – 5,7

Roraima – 5,5

Pará – 5,1

Amapá – 5

Tocantins – 5,6

Maranhão – 5,4

Piauí – 5,9

Ceará – 6,6

Rio Grande do Norte – 5,3

Paraíba – 5,7

Pernambuco – 5,7

Alagoas – 6

Sergipe – 5,4

Bahia – 5,3

Minas Gerais – 6,3

Espírito Santo – 6,3

Rio de Janeiro – 5,9

São Paulo – 6,5

Paraná – 6,7

Santa Catarina – 6,4

Rio Grande do Sul – 6

Mato Grosso do Sul – 5,6

Mato Grosso – 6

Goiás – 6,3

DF – 6,4

Anos iniciais do ensino fundamental (regiões)

Norte – 5,2

Nordeste – 5,6

Sudeste – 6,3

Sul – 6,4

Centro-Oeste – 6,1

Anos finais do ensino fundamental (UF)

Rondônia – 4,8

Acre – 4,8

Amazonas – 4,8

Roraima – 4,3

Pará – 4,4

Amapá – 4,3

Tocantins – 4,9

Maranhão – 4,5

Piauí – 5,2

Ceará – 5,5

Rio Grande do Norte – 4,1

Paraíba – 4,5

Pernambuco – 5

Alagoas – 5

Sergipe – 4,4

Bahia – 4,2

Minas Gerais – 4,9

Espírito Santo – 5,3

Rio de Janeiro – 4,9

São Paulo – 5,4

Paraná – 5,5

Santa Catarina – 5,2

Rio Grande do Sul – 4,9

Mato Grosso do Sul – 4,8

Mato Grosso – 4,9

Goiás – 5,5

Distrito Federal – 5

Anos finais do ensino fundamental (regiões)

Norte – 4,6

Nordeste – 4,7

Sudeste – 5,2

Sul – 5,2

Centro-Oeste – 5,2

O que compõe o Ideb?

Principal indicador da educação básica pública e privada, o Ideb varia numa escala de 0 a 10. O índice é calculado a cada dois anos para os anos iniciais e finais dos ensinos fundamental e médio.

Para compor o Ideb, O MEC leva em consideração as notas dos estudantes na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), avaliação de Português e Matemática, que foi aplicada nos meses de outubro e novembro do ano passado, e os índices de aprovação, compilados pelo Censo Escolar. O indicador reúne também o fluxo escolar.

O que a pontuação significa?

O índice dá uma ideia geral do desempenho das escolas, municípios, estado e país na educação, se estão avançando, piorando, e serve como um alerta para os gestores educacionais e para a sociedade.

As notas ajudam a entender o nível de domínio de conteúdo de alunos em áreas da educação. A escala que vai de 1 a 10 ajuda a entender, por exemplo, se alunos dos primeiros anos do ensino fundamental sabem multiplicar números naturais, calcular a área de uma figura geométrica, ou entender o assunto de uma reportagem ou tirinha.

Como o Ideb é calculado?

O cálculo do Ideb leva em consideração as médias de desempenho em português e matemática nos exames aplicados pelo Inep, que são padronizados em uma escala de 0 a 10. A média das duas notas é multiplicada pela média das taxas de aprovação das redes de ensino avaliadas.

Quando o Ideb é calculado?

O cálculo do índice é feito a cada dois anos. A próxima divulgação da avaliação acontecerá em 2025.

