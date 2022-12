Conheça Jader Filho, o novo Ministro das Cidades de Lula – (Foto:Reprodução)

Jader Filho é irmão de Helder Barbalho, um dos apoiadores de Lula no 2º turno das eleições

Empresário do setor das comunicações, ele é filho do senador Jader Barbalho e irmão do governador reeleito do Pará, Helder Barbalho.

Com a confirmação de Jader Filho nas Cidades, o MDB terá três nomes na Esplanada dos Ministérios

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta quinta-feira (29) o nome do empresário Jader Filho (MDB) como o próximo ministro das Cidades. O anúncio foi feito no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília.

Filho do senador Jader Barbalho e irmão do governador reeleito do Pará, Helder Barbalho, ambos do MDB, ele preside o diretório estadual da legenda desde setembro de 2021 e atua no setor de comunicações.

A indicação do emedebista para a pasta foi levado a Lula por parlamentares da sigla na Câmara. O martelo foi batido em reunião na tarde desta quarta-feira (28), como informou o portal CartaCapital.

No encontro, além de Jader, estiveram presentes o senador eleito Renan Filho (AL) e o presidente do MDB, Baleia Rossi (SP).

O principal fator para a escolha do empresário para a pasta foi de que o Pará tem a maior representação dentro da bancada: 9 dos 42 deputados federais eleitos pelo MDB são do estado.

Leia também:‘Lula anuncia novos ministros: Marina para o Meio Ambiente,Tebet vai para o Planejamento e Ana Moser para o Esporte

Com a confirmação de Jader Filho nas Cidades, o MDB terá três nomes na Esplanada dos Ministérios. Além dele, Simone Tebet teve o nome confirmado para ocupar o Ministério do Planejamento, a ser criado a partir do desmembramento do atual Ministério da da Economia, e o ex-governador do Alagoas Renan Filho foi anunciado o próximo ministro dos Transportes.

Um deles era o do empresário e presidente do diretório estadual do MDB no Pará, Jader Filho. O paraense foi anunciado para assumir o Ministério das Cidades; a senadora Simone Tebet assumirá a pasta do Planejamento; Sônia Guajajara foi indicada para o novo Ministério dos Povos Originários; Marina Silva para o Meio Ambiente; Renan Filho para Transportes; entre outros nomes.

Agora, com os 16 anúncios, Lula completa sua equipe ministerial. Ao longo das últimas semanas, muitas negociações em torno dos cargos aconteceram em Brasília para consolidar as alianças políticas construídas pelo petista antes, durante e depois das Eleições 2022.

Por:Jornal Folha do Progresso em 29/12/2022/19:58:28 com informações do portal DOL Carajás e informações de DOL e Carta Capital

