Identificação de cabeça encontrada no rio deve levar 30 dias

Cabeça pode ser de corpo encontrado degolado em Marabá | Foto:Reprodução

Corpo deverá passar por exame de DNA

As associações criminosas tem atuado cada vez mais com violência, e Marabá, no sudeste paraense, tem vivido isso cada vez mais nos últimos dias.

Na última quinta-feira (8) o corpo de um homem foi encontrado boiando nas águas do rio Tocantins, altura do Balneário Piu Piu, na Folha 6, na Nova Marabá.

Na manhã do último sábado (10), a cabeça de uma mulher foi encontrada no rio Tocantins, boiando um trecho perto de um balneário na Folha 06, no núcleo Nova Marabá. Até o momento, não se sabe a identidade da vítima.

O achado foi descoberto por mergulhadores do 15º Grupamento Bombeiro Militar (GBM), de Abaetetuba, que estão em Marabá como reforço para a Operação Verão 2021.

Por volta das 9h, a guarnição composta pelo cabo Valente, cabo Perote e sargento M. Cardoso localizaram a cabeça da mulher, que aparentava ter por volta de 30 anos. Já em decomposição, a parte do corpo dilacerada já estava com um forte odor.

Já no domingo (11), um corpo feminino, sem cabeça, foi encontrado nas águas do rio Tocantins, mas no município de Itupiranga, vizinho a Marabá mas distante cerca de 50 quilômetros. A polícia não descarta a hipótese de ser o mesmo caso.

De acordo com informações do Instituto Médico Legal de Marabá ainda não é possível a identificação do corpo devido a necessidade de se fazer exame de DNA que pode demorar até 30 dias para ter o resultado.

A Unidade Regional de Marabá do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves confirmou que foi acionada para a ocorrência e seguiu para fazer a análise do local.

Os bombeiros seguem fazendo buscas na região, na tentativa de encontrar o corpo da vítima.

A polícia conta com o apoio da população para elucidação do caso, via Disque Denúncia Sudeste do Pará. Os telefones são (94) 98198-3350 e (94) 3312-3350.

Por:Redação

