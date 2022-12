PC prende cinco pessoas por comércio ilegal de arma de fogo e crimes ambientais na região Xingu

Foram apreendidas uma pistola, uma espingarda, além de diversas munições intactas e carregadores. — Foto: Ascom/PC

A operação denominada “Parabellum”, da Polícia Civil do Pará, prendeu, nesta quinta-feira (1º), cinco pessoas suspeitas de comércio ilegal de arma de fogo e crimes ambientais na nos municípios de Vitória do Xingu e Altamira, na região do Xingu.

Na ocasião, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, onde foram apreendidas uma pistola, uma espingarda, além de diversas munições intactas e carregadores. Também foram apreendidas três motosserras utilizadas para a prática de crimes ambientais.

Cinco pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de comércio irregular de arma de fogo e munições, posse irregular de arma de fogo e destruir floresta considerada de preservação permanente.

Após as medidas cabíveis, os presos foram encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde vão ficar à disposição do Poder Judiciário. (Com informações do g1 Pará — Belém).

