Identificada, mãe que ‘abandonou’ bebê em Santarém e diz à polícia que não tem condições de sustentar o filho

Caso de abandono de bebê em parada de ônibus é investigado pela Deaca — Foto: Gleilson Nascimento / g1

Delegado que está à frente do caso disse o relato da mulher chegou a comover à equipe da Deaca.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a Polícia Civil a identificar a mulher que abandonou o filho recém-nascido após pedir para uma mulher segurá-lo em uma parada de ônibus na travessa Silvino Pinto, em Santarém, oeste do Pará. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (4). À polícia, a mulher disse estar arrependida de seu ato, mas alegou que não tem condições de sustentar o filho.

Em entrevista à imprensa na tarde desta quinta (4), o delegado que está à frente do caso na Delegacia Especializada em Atendimento à Criança e Adolescente (Deaca), Jonivaldo Carneiro, disse que ele já teve uma conversa preliminar com a mãe do bebê, informalmente.

“Não foi consignado o depoimento dela nos autos do inquérito. Ela estava muito nervosa, chorou, e colocou as razões pelas quais ela teria feito isso. A gente acredita que ela poderia estar acometida por alguma perturbação, como depressão pós-parto. A gente não pode afirmar esse tipo de coisa, mas suspeita-se que ela estivesse com algum problema mental, mas ela se demonstrou arrependida e ela é quem vai decidir o que vai fazer, se vai pegar a criança de volta ou colocar para adoção”, disse o delegado Jovinaldo Carneiro.

Ainda de acordo com o delegado, apesar de ter manifestado arrependimento, a mulher vai responder por abandono de incapaz.

“Ela chorou bastante. A gente ficou até comovido diante da situação dela, uma pessoa que está em situação de extrema pobreza, que tem outra criança que precisa dos cuidados dela. E ela também alegou que não tem ajuda dos pais das crianças, e que foi por causa disso que ela cometeu esse tipo de crime. A gente vai apurar e vai deixar a cargo do Ministério Público e do Poder Judiciário se ela vai responder ação penal ou não”, ressaltou o delegado.

Segundo Jonivaldo Carneiro, a mulher será encaminhada ao Conselho Tutelar para os trâmites necessários em relação ao bebê, que pode ser entregue a algum familiar.

A mulher que recebeu o bebê dos braços da mãe na parada de ônibus, é professora aposentada e tem dois filhos. Quando ela percebeu que a mãe do bebê não voltaria para buscá-lo teve a iniciativa de procurar a Polícia e disse que devido a sua idade e outras questões pessoais não poderia ficar com a criança.

O caso foi acompanhado pelo Conselho Tutelar I que levou o bebê para o abrigo municipal.

