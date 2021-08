Dois ladrões e fazendeira morrem em tiroteio durante tentativa de assalto a fazenda no Mato Grosso

O roubo foi, na noite de 11 de agosto de 2021, em uma fazenda às margens da MT-160, em São José do Rio Claro (274 quilômetros de Sinop). Dois assaltantes morreram em troca de tiros com a Polícia Militar. A proprietária da fazenda, Jairde Alexandre Martinez, 65 anos, acabou baleada e também morreu. As informações foram confirmadas, há pouco, ao Só Notícias, pelo comandante da PM no município e tenente-coronel, Cristyano Cássio Gonçalves.

O marido dela, José Carlos Martinez, foi baleado, socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital em Cuiabá. Não há detalhes sobre o atual estado de saúde. Ambos estavam amarrados em um quarto quando as guarnições da Força Tática e Cavalaria da PM chegaram.

Outros três criminosos acabaram presos, sendo dois ontem e um há pouco (numa região de mata), e ainda foi apontado que pelo menos dois conseguiram fugir. Buscas estão sendo feitas na região e em propriedades rurais vizinhas.

De acordo com o comandante, o roubo foi descoberto com a prisão de dois suspeitos. “Ontem à noite, vieram até a cidade e foram abordados por equipes da Cavalaria e Força Tática. A partir dessa abordagem, confessaram que estavam participando desse roubo na fazenda, que fica a mais ou menos 40 quilômetros da cidade, e conduziram os policiais até o local, que é de difícil acesso”, disse.

Próximo da fazenda, os policiais desembarcaram das viaturas e seguiram a pé, já que nas proximidades não havia iluminação e existia receio de se tratar de uma emboscada. “Ao chegarem no local, os policiais foram recebidos a tiros por ao menos dois suspeitos. Houve intenso confronto, dois vieram a óbito no local, sendo que um deles estava com arma longa e outro com pistola 9 milímetros. Outros conseguiram fugir pelos fundos”.

Ao entrarem na propriedade, os policiais constataram que os moradores estavam amarrados e baleados. “A proprietária aparentemente se encontrava sem vida e o marido com sinais vitais, mas diante da situação todos foram encaminhados ao hospital para receberem atendimento médico, sendo que a senhora veio a óbito, dois bandidos também e o proprietário sobreviveu”, ponderou.

Ainda segundo o tenente-coronel, os dois criminosos mortos são moradores de São José do Rio Claro, enquanto os presos residiam em Chapada dos Guimarães e foram ao município somente para cometer o crime.

“Eles já haviam apreendido uma boa quantidade de cabeças de gado no curral e estavam prontos para serem embarcados em um caminhão. Agora pela manhã estive no local e soltamos esse gado, mais ou menos 120 cabeças, entre bezerros e vacas, iam causar prejuízo de R$ 450 a R$ 500 mil”, emendou o comandante.

Também foi apontado que apenas o casal residia no local e seriam pioneiros de São José. Os bandidos presos não chegaram a dar detalhes sobre a organização do roubo, mas foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil, onde serão interrogados. Foram apreendidas armas de calibre longo, munições e uma caminhonete.

Fonte: Só Notícias/Luan Cordeiro

