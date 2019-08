Identificado os motoristas envolvidos em acidente entre carretas em Moraes Almeida

Alexandre Stalchesk de 42 anos foi identificado como a vítima que dirigia o caminhão carregado de milho, do acidente ocorrido na BR 163 próximo ao distrito de Moraes Almeida por volta das 15h30mn desta sexta-feira (16). Ele foi socorrido por motoristas e internado no hospital de Novo progresso – segundo o enfermeiro Everton passa bem sem risco de morte teve fratura na tíbia direita,disse.



O motorista do caminhão tanque saiu do local e não foi identificado, ele não se feriu saiu ileso.

Outro motorista que se envolveu foi identificado Reginaldo Batista Cardoso , e conforme informação do Sub Tenente Bastos da polícia Militar de Moraes Almeida, teve lesão corporal, corte no rosto e pernas queimada, hospital informou que esta sob cuidados médicos.

Motoristas chegaram no momento do acidente ajudaram resgatar as vitimas, o exercito com apoio da policia Militar trabalharam para conter o fogo.

A rodovia já foi liberada.

