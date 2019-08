Prefeitura de Belém – PA realiza Processo Seletivo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

São mais de 210 vagas disponíveis na seleção, mas candidatos devem ficar atentos ao curto prazo de inscrição. A Prefeitura de Belém, capital do Estado do Pará anunciou o edital do Processo Seletivo destinado à contratação temporária de profissionais para a Secretaria de Educação – SEMEC.

You May Also Like